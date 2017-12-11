Стало известно, является ли Вадим Казаченко отцом сына экс-жены Ольги

Мужчина уверяет, что не является биологическим отцом сына Ольги и не хочет признавать мальчика. Недавно Вадим сообщил, что оплатил ДНК-экспертизу, чтобы узнать наконец-то правду."Чтобы поставить жирную точку в этой истории, осталось узнать, является ли Филипп моим сыном. Я подал на проведение ДНК-экспертизы, ее назначил суд, недавно мы сдали анализы, и я их оплатил. Это сделал я, а не Ольга, замечу. Если это мой ребенок, то я буду помогать, но только ему – не этой женщине. Пора перестать играть в принцессу, в 36 лет, и начать работать, как это делают многие женщины в нашей стране", – заявил перед получением результатов теста мужчина.В итоге экспертиза показала, что Вадим является отцом мальчика на 99,99999998%. Так что теперь уже он не сможет пытаться доказать всем обратное.