Мошенники заработали деньги на имени Максима Галкина

«Это большая афера с целью обмана, завладения деньгами и нанесения вреда репутации артистов, которые об этом мероприятии ничего не знают, – ответил Могилевский журналистам СтарХита. – Максим возмущен их действиями. Мы обратились в полицию, и сейчас дело находится в отделе по борьбе с экономическими преступлениями «Лахав». Также полиция закрыла все страницы организаторов этого мероприятия в социальных сетях, их сайт. А в местных новостях пустила объявления для людей, купивших билеты, чтобы они приходили в участок в Тель-Авиве для подачи заявлений и последующего возврата денег».
Также в числе участвующих звезд были заявлены Руки Вверх, Ани Лорак, Иванушки, но никто из них и не знал о намечающемся мероприятии.