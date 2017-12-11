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Мошенники заработали деньги на имени Максима Галкина

Сегодня, 10:43
Некоторое время назад была объявлена продажа билетов на теплоход для встречи Нового года с участием российских звезд.

Мошенники заработали деньги на имени Максима Галкина
Заявлялось, что главной знаменитостью и ведущим вечера станет Максим Галкин. Причем билеты на круиз стоили минимум 15 тысяч рублей. В итоге, узнав об этом, Галкин обратился к израильскому продюсеру Семену Могилевскому с просьбой принять меры.

Мошенники заработали деньги на имени Максима Галкина


«Это большая афера с целью обмана, завладения деньгами и нанесения вреда репутации артистов, которые об этом мероприятии ничего не знают, – ответил Могилевский журналистам СтарХита. – Максим возмущен их действиями. Мы обратились в полицию, и сейчас дело находится в отделе по борьбе с экономическими преступлениями «Лахав». Также полиция закрыла все страницы организаторов этого мероприятия в социальных сетях, их сайт. А в местных новостях пустила объявления для людей, купивших билеты, чтобы они приходили в участок в Тель-Авиве для подачи заявлений и последующего возврата денег».

Также в числе участвующих звезд были заявлены Руки Вверх, Ани Лорак, Иванушки, но никто из них и не знал о намечающемся мероприятии.

Мошенники заработали деньги на имени Максима Галкина

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Ключевые слова: Максим Галкин

Количество просмотров: 8 749
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Мошенники заработали деньги на имени Максима Галкина Некоторое время назад была объявлена продажа билетов на теплоход для встречи Нового года с участием российских звезд.
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