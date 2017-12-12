Шутка Екатерины Скулкиной обидела ее поклонников

Но недавно передача стала причиной скандала, когда в эфире был показан номер с участием Екатерины Скулкиной, Екатерины Варнавы, Татьяны Морозовой и Тамары Турава.«Я, к сожалению, не увидела в тексте сценки тот смысл, который так затронул сердца многих людей. Лично я с огромным уважением отношусь к людям любой национальности. Вся эта ситуация стала хорошим жизненным опытом. Видео номера, которое стало яблоком раздора, было удалено из всех Интернет-ресурсов. Если оно и будет распространяться, то только со стороны недоброжелателей», - объяснилась в своем микроблоге Скулкина.По сюжету затрагивается тема жителей Кавказа, которые в свою очередь посчитали, что в данном случае их оскорбили и задели их национальные чувства.