Шутка Екатерины Скулкиной обидела ее поклонников

«Я, к сожалению, не увидела в тексте сценки тот смысл, который так затронул сердца многих людей. Лично я с огромным уважением отношусь к людям любой национальности. Вся эта ситуация стала хорошим жизненным опытом. Видео номера, которое стало яблоком раздора, было удалено из всех Интернет-ресурсов. Если оно и будет распространяться, то только со стороны недоброжелателей», - объяснилась в своем микроблоге Скулкина.
По сюжету затрагивается тема жителей Кавказа, которые в свою очередь посчитали, что в данном случае их оскорбили и задели их национальные чувства.