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Шутка Екатерины Скулкиной обидела ее поклонников

Сегодня, 08:27
Популярное шоу Comedy Woman радует телезрителей вот уже девять лет, в шоу собрались бывшие участницы КВН.

Шутка Екатерины Скулкиной обидела ее поклонников
Но недавно передача стала причиной скандала, когда в эфире был показан номер с участием Екатерины Скулкиной, Екатерины Варнавы, Татьяны Морозовой и Тамары Турава.

Шутка Екатерины Скулкиной обидела ее поклонников


«Я, к сожалению, не увидела в тексте сценки тот смысл, который так затронул сердца многих людей. Лично я с огромным уважением отношусь к людям любой национальности. Вся эта ситуация стала хорошим жизненным опытом. Видео номера, которое стало яблоком раздора, было удалено из всех Интернет-ресурсов. Если оно и будет распространяться, то только со стороны недоброжелателей», - объяснилась в своем микроблоге Скулкина.

По сюжету затрагивается тема жителей Кавказа, которые в свою очередь посчитали, что в данном случае их оскорбили и задели их национальные чувства.

Шутка Екатерины Скулкиной обидела ее поклонников

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Ключевые слова: Екатерина Скулкина, Comedy Woman

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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