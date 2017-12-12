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Ким Кардашьян впервые сообщила о пережитом выкидыше

Сегодня, 09:09
Ким Кардашьян является счастливой мамой двух детей, а в скором времени у нее родится третий ребенок, которого вынашивает суррогатная мама.

Ким Кардашьян впервые сообщила о пережитом выкидыше
Ким всегда мечтала о третьем ребенке, но врачи ей категорически запретили рожать после тяжелых первых двух беременностей. Больше года назад Кардашьян решилась на ЭКО, но плод не прижился.

Ким Кардашьян впервые сообщила о пережитом выкидыше


«Это была адская игра в ожидание. Вероятность того, что плод приживется — всего 60 процентов. Я понимала это, но все равно верила в лучшее», — признается знаменитость.

По словам Ким, выбрать суррогатную маму оказалось не простой задачей, так как надо было найти человека, которому она могла бы доверять полностью.

Ким Кардашьян впервые сообщила о пережитом выкидыше

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Ключевые слова: Ким Кардашьян

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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