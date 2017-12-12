Ким Кардашьян впервые сообщила о пережитом выкидыше

Ким всегда мечтала о третьем ребенке, но врачи ей категорически запретили рожать после тяжелых первых двух беременностей. Больше года назад Кардашьян решилась на ЭКО, но плод не прижился.«Это была адская игра в ожидание. Вероятность того, что плод приживется — всего 60 процентов. Я понимала это, но все равно верила в лучшее», — признается знаменитость.По словам Ким, выбрать суррогатную маму оказалось не простой задачей, так как надо было найти человека, которому она могла бы доверять полностью.