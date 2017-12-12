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Ирина Аллегрова избегает конфликтные ситуации

Сегодня, 10:06
В очередном выпуске передачи "Ты не поверишь!" один из сюжетов был посвящен популярной певице Ирине Аллегровой.

Ирина Аллегрова избегает конфликтные ситуации
Недавняя новость об уходе исполнительницы из шоу-бизнеса стала шоком для многих ее поклонников. В интервью Ирина призналась, как ей удалось сохранить такой роскошный внешний вид.

Ирина Аллегрова избегает конфликтные ситуации


«Какой мой секрет красоты? Меня трудно огорчить. Я много видела, много знаю. Чего греха таить, мне не 20 лет. И всегда всех прощаю, я добрая. Никому не завидую, меня не перекашивает от злости. Но самый главный мой секрет в том, что я не в курсе никаких сплетен и скандалов! Я не тусуюсь и не слушаю разные небылицы о своих коллегах, чего и всем желаю!» — сообщила певица.

Хотя было заявлено, что Аллегрова не покидает сцену, а лишь будет изредка брать небольшие паузы в творчестве, так что фанаты ее еще увидят.

Ирина Аллегрова избегает конфликтные ситуации

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Ключевые слова: Ирина Аллегрова

Количество просмотров: 8 970
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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