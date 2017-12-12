Ирина Аллегрова избегает конфликтные ситуации

Недавняя новость об уходе исполнительницы из шоу-бизнеса стала шоком для многих ее поклонников. В интервью Ирина призналась, как ей удалось сохранить такой роскошный внешний вид.«Какой мой секрет красоты? Меня трудно огорчить. Я много видела, много знаю. Чего греха таить, мне не 20 лет. И всегда всех прощаю, я добрая. Никому не завидую, меня не перекашивает от злости. Но самый главный мой секрет в том, что я не в курсе никаких сплетен и скандалов! Я не тусуюсь и не слушаю разные небылицы о своих коллегах, чего и всем желаю!» — сообщила певица.Хотя было заявлено, что Аллегрова не покидает сцену, а лишь будет изредка брать небольшие паузы в творчестве, так что фанаты ее еще увидят.