Паулина Андреева отреагировала на огромное количество критики в свой адрес

Общественность с интересом наблюдает за развитием отношений девушки с режиссером Федором Бондарчуком, но они стараются воздерживаться от комментариев своего романа. За Паулиной после того, как она закрутила роман с известным режиссером, начали охотиться папарацци.«Я узнала о том, что есть реально мощная dark side (темная сторона. - Ред.), хейтеры, огромное количество ненависти, зла, раздражения. Все это стало открытием, потому что я жила в своем микромире: служила в театре, снималась в кино. До этой волны мои фотографии не комментировали в запредельном количестве, не обсуждали, почему я, например, завязала волосы в хвост, а не распустила. И до этого открытия мне нравилось жить гораздо больше, объективно и откровенно говоря», – рассказала актриса.В первое время Андреева очень сильно огорчалась от слов недоброжелателей, но теперь старается не реагировать на критику.