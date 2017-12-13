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Паулина Андреева отреагировала на огромное количество критики в свой адрес

Сегодня, 07:53
Недавно известная актриса Паулина Андреева пообщалась с журналистами и откровенно ответила на их вопросы.

Паулина Андреева отреагировала на огромное количество критики в свой адрес
Общественность с интересом наблюдает за развитием отношений девушки с режиссером Федором Бондарчуком, но они стараются воздерживаться от комментариев своего романа. За Паулиной после того, как она закрутила роман с известным режиссером, начали охотиться папарацци.

Паулина Андреева отреагировала на огромное количество критики в свой адрес


«Я узнала о том, что есть реально мощная dark side (темная сторона. - Ред.), хейтеры, огромное количество ненависти, зла, раздражения. Все это стало открытием, потому что я жила в своем микромире: служила в театре, снималась в кино. До этой волны мои фотографии не комментировали в запредельном количестве, не обсуждали, почему я, например, завязала волосы в хвост, а не распустила. И до этого открытия мне нравилось жить гораздо больше, объективно и откровенно говоря», – рассказала актриса.

В первое время Андреева очень сильно огорчалась от слов недоброжелателей, но теперь старается не реагировать на критику.

Паулина Андреева отреагировала на огромное количество критики в свой адрес

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Ключевые слова: Паулина Андреева

Количество просмотров: 156
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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