Регина Тодоренко поступила в университет в США

Теперь же Регина с удовольствием делится со своими подписчиками фотографиями из заграницы. Оказалось, 27-летняя Тодоренко поступила в Нью-Йоркскую киноакадемию на факультет кинорежиссуры.«Занятия в киноакадемии проходят каждый день по 10-12 часов. Мне очень повезло с педагогами. Они стараются достаточно доступно и на понятном языке объяснить, как работает режиссер на площадке, какие у него задачи и обязанности, как работает продюсер, какие он функции выполняет, откуда берутся деньги на фильм. Уже на днях мы начинаем снимать первые кусочки будущего фильма», – сообщила Тодоренко.Напомним, что Регина на протяжении четырех лет работала в проекте "Орел и решка", и новость об ее уходе, появившаяся в конце ноября, огорчила поклонников шоу.