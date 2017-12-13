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Регина Тодоренко поступила в университет в США

Сегодня, 08:13
После того как Регина Тодоренко сообщила о своем уходе из шоу "Орел и решка", она решила перебраться в Америку.

Регина Тодоренко поступила в университет в США
Теперь же Регина с удовольствием делится со своими подписчиками фотографиями из заграницы. Оказалось, 27-летняя Тодоренко поступила в Нью-Йоркскую киноакадемию на факультет кинорежиссуры.

Регина Тодоренко поступила в университет в США


«Занятия в киноакадемии проходят каждый день по 10-12 часов. Мне очень повезло с педагогами. Они стараются достаточно доступно и на понятном языке объяснить, как работает режиссер на площадке, какие у него задачи и обязанности, как работает продюсер, какие он функции выполняет, откуда берутся деньги на фильм. Уже на днях мы начинаем снимать первые кусочки будущего фильма», – сообщила Тодоренко.

Напомним, что Регина на протяжении четырех лет работала в проекте "Орел и решка", и новость об ее уходе, появившаяся в конце ноября, огорчила поклонников шоу.

Регина Тодоренко поступила в университет в США

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Ключевые слова: Регина Тодоренко

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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