Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Чулпан Хаматова решила отдохнуть от актерской карьеры

Сегодня, 09:08
Актриса Чулпан Хаматова входит в труппу "Современника" на протяжении почти двадцати лет.

Чулпан Хаматова решила отдохнуть от актерской карьеры
На днях же поклонники актрисы были огорчены появившейся информации о том, что Чулпан собирается уйти из актерской карьеры, а также из театра. Чулпан прояснила данную ситуацию, заявив, что берет паузу лишь в актерской карьере.

Чулпан Хаматова решила отдохнуть от актерской карьеры


«Я никуда не ухожу из «Современника», где работаю и актрисой, и заместителем художественного руководителя по общим вопросам. Целый ряд обстоятельств подтолкнули меня к решению сделать перерыв в своей основной работе, актерской. Причины я озвучивать не буду, так как они касаются, в первую очередь, моих вопросов к самой себе, к своему многолетнему существованию в профессии», - призналась Хаматова.

Актриса уходит в академический отпуск с начала следующего года и намерена сосредоточиться на личных заботах.

Чулпан Хаматова решила отдохнуть от актерской карьеры

← Вера Брежнева восхитила стройной фигу... Мэрайя Кэри похвасталась похудевшей ф... →

Ключевые слова: Чулпан Хаматова

Количество просмотров: 2 678
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Дочь Анны Ковальчук не приходит в восторг от актерской профессии
В семье Чулпах Хаматовой часто случаются ссоры из-за ее прямолинейности
Дарья Сагалова взяла паузу в карьере актрисы
Чулпан Хаматова
Самое популярное за неделю
Комментарии

Фанаты считают, что Ляйсан Утяшева увеличила груди Нередко новые фотографии гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой вызывают бурные обсуждения среди ее подписчиков, которые подозревают ее в пластических операциях.
Обнаженная Эмили Ратаковски в бане вызвала бурные обсуждения в Сети Знаменитая модель Эмили Ратаковски известна своей любовью к откровенным съемкам.
Анфиса Чехова призналась, почему переехала в Сочи На днях мы писали о том, что телеведущая Анфиса Чехова с сыном Соломоном переехала в Сочи.
Алика Смехова опубликовала серию обнаженных снимков На днях в микроблоге актрисы Алики Смеховой появилась серия фотографий, на которых 49-летняя женщина запечатлена обнаженной.
Яна Рудковская подверглась критике за новый наряд На днях состоялась новогодняя елка, организованная светским журналом Tatler, на которой появились российские звезды со своими детьми.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.