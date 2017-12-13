Чулпан Хаматова решила отдохнуть от актерской карьеры

На днях же поклонники актрисы были огорчены появившейся информации о том, что Чулпан собирается уйти из актерской карьеры, а также из театра. Чулпан прояснила данную ситуацию, заявив, что берет паузу лишь в актерской карьере.«Я никуда не ухожу из «Современника», где работаю и актрисой, и заместителем художественного руководителя по общим вопросам. Целый ряд обстоятельств подтолкнули меня к решению сделать перерыв в своей основной работе, актерской. Причины я озвучивать не буду, так как они касаются, в первую очередь, моих вопросов к самой себе, к своему многолетнему существованию в профессии», - призналась Хаматова.Актриса уходит в академический отпуск с начала следующего года и намерена сосредоточиться на личных заботах.