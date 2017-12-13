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Анфиса Чехова призналась, почему переехала в Сочи

Сегодня, 09:48
На днях мы писали о том, что телеведущая Анфиса Чехова с сыном Соломоном переехала в Сочи.

Анфиса Чехова призналась, почему переехала в Сочи
Долгое время 39-летняя Анфиса не раскрывала правды, с чем связан ее переезд. И вот лишь недавно рассказала истинные причины такого кардинального шага.

Анфиса Чехова призналась, почему переехала в Сочи


«Друзья, наконец-то я могу раскрыть вам причину своего переезда в Сочи! Я стала новой ведущей программы "Взвешенные люди" на Телеканале СТС! Я счастлива вновь вернуться в дружную семью. Мало, кто помнит, но я работала на этом канале, когда он только родился, и до сих пор вспоминаю это прекрасное время! Тем более, что сейчас телеканал возглавляет по настоящему одухотворенная и мега творческая команда! В их планах, посредством телевидения, изменить наш циничный Мир, научить нас Чувствовать, Любить и Сострадать! Давно мечтала присоединиться к людям, идущим на Свет», — заявила Чехова в своем микроблоге.

Анфиса рассказывала, что она с сыном будет находиться в Сочи до весны, теперь же в ее Инстаграм все чаще появляются снимки, на которых она запечатлена на фоне гор.

Анфиса Чехова призналась, почему переехала в Сочи

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Ключевые слова: Анфиса Чехова

Количество просмотров: 27 768
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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