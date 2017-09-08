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Валерий Меладзе решил попробовать себя в роли Деда Мороза и поднять настроение тем, кто загрустил!

Сегодня, 14:34
И это не просто слова, в ближайшее время на концерте Валерия Меладзе в ОАЭ соберется компания тех, кто выйдет на красную дорожку музыкального фестиваля в Дубае во время одного из новогодних уик-эндов.

Валерий Меладзе решил попробовать себя в роли Деда Мороза и поднять настроение тем, кто загрустил!
А все дело в том, что во время новогодних каникул в рамках уникального музыкального проекта "Русские сезоны в Дубае", состоится концерт Валерия Меладзе, попасть на который сможет и победитель необычного конкурса, стартовавшего на днях в сети Инстаграмм!
Первые ироничные работы уже появились в сети! Для участия необходимо выложить в своём профиле instagram грустное фото с хэштегом #грущувдубайхочу !

Валерий Меладзе решил попробовать себя в роли Деда Мороза и поднять настроение тем, кто загрустил!


Так вот, автор лучшей «фотогрусти» получит не только ПОЕЗДКУ НА ДВОИХ в Дубай, билеты на концерт неповторимого Валерия Меладзе, возможность пройтись по «красной дорожке», но и эксклюзивную экскурсию по всемирно известному отелю-парусу Burj Al Arab.
Более того, организаторы фестиваля обещают снять всю вашу веселую поездку на видео, и гарантируют, что о грусти вы больше не вспомните.

Так что, если вам есть 18 лет, а загранпаспорт не просрочен, то надо торопиться, поскольку итоги конкурса для жителей России, СНГ и даже Украины, будут подведены уже 25 декабря.

Валерий Меладзе решил попробовать себя в роли Деда Мороза и поднять настроение тем, кто загрустил!

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Ключевые слова: Валерий Меладзе, Русские сезоны в Дубае

Количество просмотров: 0
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Валерий Меладзе решил попробовать себя в роли Деда Мороза и поднять настроение тем, кто загрустил! И это не просто слова, в ближайшее время на концерте Валерия Меладзе в ОАЭ соберется компания тех, кто выйдет на красную дорожку музыкального фестиваля в Дубае во время одного из новогодних уик-эндов.
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