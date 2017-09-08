Валерий Меладзе решил попробовать себя в роли Деда Мороза и поднять настроение тем, кто загрустил!

Первые ироничные работы уже появились в сети! Для участия необходимо выложить в своём профиле instagram грустное фото с хэштегом #грущувдубайхочу !
Так вот, автор лучшей «фотогрусти» получит не только ПОЕЗДКУ НА ДВОИХ в Дубай, билеты на концерт неповторимого Валерия Меладзе, возможность пройтись по «красной дорожке», но и эксклюзивную экскурсию по всемирно известному отелю-парусу Burj Al Arab.
Более того, организаторы фестиваля обещают снять всю вашу веселую поездку на видео, и гарантируют, что о грусти вы больше не вспомните.
Так что, если вам есть 18 лет, а загранпаспорт не просрочен, то надо торопиться, поскольку итоги конкурса для жителей России, СНГ и даже Украины, будут подведены уже 25 декабря.