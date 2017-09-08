Валерий Меладзе решил попробовать себя в роли Деда Мороза и поднять настроение тем, кто загрустил!

И это не просто слова, в ближайшее время на концерте Валерия Меладзе в ОАЭ соберется компания тех, кто выйдет на красную дорожку музыкального фестиваля в Дубае во время одного из новогодних уик-эндов.