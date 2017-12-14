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Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая находятся в романтической поездке в Венеции

Сегодня, 08:19
Некоторое время назад супруги, знаменитый режиссер Андрей Кончаловский и телеведущая и актриса Юлия Высоцкая, отправились в Венецию, где полным ходом идет подготовка к рождеству.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая находятся в романтической поездке в Венеции
Супруги наслаждаются компанией друг друга, осматривают достопримечательности, катаются на гондолах. В микроблоге Юлии появляются фотографии из путешествия, на которых она выглядет отдохнувшей и счастливой.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая находятся в романтической поездке в Венеции


«Мы с мужем тоже там были. Это безумно романтическое и мистическое место», «Моя мечта», «Волшебно», «Как здорово и малолюдно в Венеции», «Счастья вам», «Вы замечательны», «Класс», «Как отрывок из фильма», – написали подписчики в комментариях.

Кончаловский и Высоцкая считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе, несмотря на значительную разницу в возрасте.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая находятся в романтической поездке в Венеции

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Ключевые слова: Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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