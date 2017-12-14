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Кэти Холмс находится в интересном положении

Сегодня, 10:40
Недавно западные таблоиды сообщили о том, что знаменитая актриса Кэти Холмс беременна от своего возлюбленного Джейми Фокса.

Кэти Холмс находится в интересном положении
На днях молодые люди впервые вышли в свет, заставив всех говорить о себе. Наблюдательные поклонники заметили у 38-летней Кэти округлившийся живот, который был подчеркнут облегающим черным платьем.

Кэти Холмс находится в интересном положении


Напомним, что предыдущим супругом актрисы был Том Круз, с которым она рассталась несколько лет назад. Теперь Кэти одна воспитывает их общую дочь Сури, с которой актер не поддерживает связь.

Кэти Холмс находится в интересном положении

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Ключевые слова: Кэти Холмс

Количество просмотров: 3 055
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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