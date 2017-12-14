Напомним, что предыдущим супругом актрисы был Том Круз, с которым она рассталась несколько лет назад. Теперь Кэти одна воспитывает их общую дочь Сури, с которой актер не поддерживает связь.
Кэти Холмс находится в интересном положении
Сегодня, 10:40
Недавно западные таблоиды сообщили о том, что знаменитая актриса Кэти Холмс беременна от своего возлюбленного Джейми Фокса.
На днях молодые люди впервые вышли в свет, заставив всех говорить о себе. Наблюдательные поклонники заметили у 38-летней Кэти округлившийся живот, который был подчеркнут облегающим черным платьем.
Напомним, что предыдущим супругом актрисы был Том Круз, с которым она рассталась несколько лет назад. Теперь Кэти одна воспитывает их общую дочь Сури, с которой актер не поддерживает связь.
Напомним, что предыдущим супругом актрисы был Том Круз, с которым она рассталась несколько лет назад. Теперь Кэти одна воспитывает их общую дочь Сури, с которой актер не поддерживает связь.
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Ключевые слова: Кэти Холмс
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Количество просмотров: 3 055
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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