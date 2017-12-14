Кэти Холмс находится в интересном положении

На днях молодые люди впервые вышли в свет, заставив всех говорить о себе. Наблюдательные поклонники заметили у 38-летней Кэти округлившийся живот, который был подчеркнут облегающим черным платьем.Напомним, что предыдущим супругом актрисы был Том Круз, с которым она рассталась несколько лет назад. Теперь Кэти одна воспитывает их общую дочь Сури, с которой актер не поддерживает связь.