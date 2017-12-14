После расставания с супругом вес Анны Плетневой составлял 39 килограммов

Рост исполнительницы составляет всего 153 см, при этом весит Анна 42 кг. Но по признанию артистки, одно время, когда она рассталась с мужем, похудела до критических 39 килограммов.«Похудев от любовных переживаний, я весила всего 39 килограммов, — сообщила Плетнева. — На это было страшно смотреть! С моим небольшим ростом даже один килограмм играет роль».Анна признается, что смогла выработать специальный режим питания, помогающий ей поддерживать вес в норме.