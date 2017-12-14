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После расставания с супругом вес Анны Плетневой составлял 39 килограммов

Сегодня, 10:47
Экс-участница известной группы "Винтаж", миниатюрная Анна Плетнева является обладательницей стройной фигуры, которую не устает демонстрировать на снимках.

После расставания с супругом вес Анны Плетневой составлял 39 килограммов
Рост исполнительницы составляет всего 153 см, при этом весит Анна 42 кг. Но по признанию артистки, одно время, когда она рассталась с мужем, похудела до критических 39 килограммов.

После расставания с супругом вес Анны Плетневой составлял 39 килограммов


«Похудев от любовных переживаний, я весила всего 39 килограммов, — сообщила Плетнева. — На это было страшно смотреть! С моим небольшим ростом даже один килограмм играет роль».

Анна признается, что смогла выработать специальный режим питания, помогающий ей поддерживать вес в норме.

После расставания с супругом вес Анны Плетневой составлял 39 килограммов

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Ключевые слова: Анна Плетнева

Количество просмотров: 10 595
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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