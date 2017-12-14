После расставания с супругом вес Анны Плетневой составлял 39 килограммов

Экс-участница известной группы "Винтаж", миниатюрная Анна Плетнева является обладательницей стройной фигуры, которую не устает демонстрировать на снимках.
Рост исполнительницы составляет всего 153 см, при этом весит Анна 42 кг. Но по признанию артистки, одно время, когда она рассталась с мужем, похудела до критических 39 килограммов.
«Похудев от любовных переживаний, я весила всего 39 килограммов, — сообщила Плетнева. — На это было страшно смотреть! С моим небольшим ростом даже один килограмм играет роль».
Анна признается, что смогла выработать специальный режим питания, помогающий ей поддерживать вес в норме.
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