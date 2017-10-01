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Харви Вайнштейн уличил во лжи актрису Сальму Хайек

Вчера, 20:54
Скандальный продюсер Харви Вайнштейн впервые прокомментировал обвинения в домогательствах.

Харви Вайнштейн уличил во лжи актрису Сальму Хайек
Громкая история о сексуальных домогательствах, которым на протяжении десятков лет подвергались звездные актрисы и только начинающие путь к славе дебютантки, продолжается уже почти полгода. Всё это время актриса Сальма Сайек молчала, но вдруг решилась поведать миру свою тайну. Она обвинила Вайнштейна в издевательствах во время съемок знаменитого фильма "Фрида", а также в принуждении к съемкам с другой женщиной в обнаженной виде. Кроме того, Хайек заявила, что Вайнштейн звонил ей по ночам и угрожал - всё после её отказа провести с ним время наедине.

Харви Вайнштейн уличил во лжи актрису Сальму Хайек


Харви Вайнштейн уличил во лжи актрису Сальму Хайек


Официальный представитель продюсера заявил, что указанные звездой факты не соответствуют действительности: "Все обвинения в сексуальных домогательствах, представленные Сальмой, неверны, у других свидетелей указанных событий сохранились другие воспоминания о произошедшем. Упомянутая сцена с женщиной была прописана в сценарии, и Сальма знала о ней, когда давала согласие на участие в фильме".

Харви Вайнштейн уличил во лжи актрису Сальму Хайек


Харви Вайнштейн уличил во лжи актрису Сальму Хайек

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Ключевые слова: Харви Вайнштейн, Сальма Хайек

Количество просмотров: 13 442
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, ny daily news

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