Ким Кардашьян показала новые кадры со съемок откровенной фотосессии «в блёстках»

Ким Кардашьян снялась в очередной раскованной фотосессии - всё ради рекламной кампании своей новой линии косметики. Звезда разместила в сети кадры со съемочной площадки, показав работу над горячим фотосетом. Из одежды на Ким только блёстки.Конечно, поклонников Кардашьян уже давно трудно чем-либо удивить. Поэтому они просто разглядывали свежие кадры и отметили, что снимки Ким в подобном стиле уже поднадоели даже им.