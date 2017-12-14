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Ким Кардашьян показала новые кадры со съемок откровенной фотосессии «в блёстках»

Вчера, 23:00
Светская львица Ким Кардашьян опубликовала серию пикантных снимков.

Ким Кардашьян показала новые кадры со съемок откровенной фотосессии «в блёстках»
Ким Кардашьян снялась в очередной раскованной фотосессии - всё ради рекламной кампании своей новой линии косметики. Звезда разместила в сети кадры со съемочной площадки, показав работу над горячим фотосетом. Из одежды на Ким только блёстки.

Ким Кардашьян показала новые кадры со съемок откровенной фотосессии «в блёстках»


Ким Кардашьян показала новые кадры со съемок откровенной фотосессии «в блёстках»


Ким Кардашьян показала новые кадры со съемок откровенной фотосессии «в блёстках»


Конечно, поклонников Кардашьян уже давно трудно чем-либо удивить. Поэтому они просто разглядывали свежие кадры и отметили, что снимки Ким в подобном стиле уже поднадоели даже им.

Ким Кардашьян показала новые кадры со съемок откровенной фотосессии «в блёстках»


Ким Кардашьян показала новые кадры со съемок откровенной фотосессии «в блёстках»


Ким Кардашьян показала новые кадры со съемок откровенной фотосессии «в блёстках»

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Ключевые слова: Ким Кардашьян

Количество просмотров: 3 081
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, daily mail, kimkardashianwest.com, people.com

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