Конечно, поклонников Кардашьян уже давно трудно чем-либо удивить. Поэтому они просто разглядывали свежие кадры и отметили, что снимки Ким в подобном стиле уже поднадоели даже им.
Ким Кардашьян показала новые кадры со съемок откровенной фотосессии «в блёстках»
Вчера, 23:00
Светская львица Ким Кардашьян опубликовала серию пикантных снимков.
Ким Кардашьян снялась в очередной раскованной фотосессии - всё ради рекламной кампании своей новой линии косметики. Звезда разместила в сети кадры со съемочной площадки, показав работу над горячим фотосетом. Из одежды на Ким только блёстки.
Конечно, поклонников Кардашьян уже давно трудно чем-либо удивить. Поэтому они просто разглядывали свежие кадры и отметили, что снимки Ким в подобном стиле уже поднадоели даже им.
Конечно, поклонников Кардашьян уже давно трудно чем-либо удивить. Поэтому они просто разглядывали свежие кадры и отметили, что снимки Ким в подобном стиле уже поднадоели даже им.
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Ключевые слова: Ким Кардашьян
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Количество просмотров: 3 081
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, daily mail, kimkardashianwest.com, people.com
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Автор фото: instagram, daily mail, kimkardashianwest.com, people.com
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