Объемное платье Кирстен Данст заставило снова говорить об ее интересном положении

В недавнем интервью актриса призналась, что хочет посвятить своей семье больше времени, что еще больше подогрело слухи. На днях Кирстен была замечена на улицах Лос-Анджелеса в объемном платье.
Наряд создал ощущение, что у актрисы объемный живот, который она захотела скрыть таким неудачным образом.
Стоит отметить, что сейчас Кирстен счастлива в отношениях с Джесси Племонсом, пара помолвлена, но дату свадьбы пока не сообщила.
Ключевые слова: Кирстен Данст
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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