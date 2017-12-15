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Объемное платье Кирстен Данст заставило снова говорить об ее интересном положении

Сегодня, 08:56
В последнее время в Сети активно обсуждают возможную беременность знаменитой актрисы Кирстен Данст.

Объемное платье Кирстен Данст заставило снова говорить об ее интересном положении
В недавнем интервью актриса призналась, что хочет посвятить своей семье больше времени, что еще больше подогрело слухи. На днях Кирстен была замечена на улицах Лос-Анджелеса в объемном платье.

Объемное платье Кирстен Данст заставило снова говорить об ее интересном положении


Наряд создал ощущение, что у актрисы объемный живот, который она захотела скрыть таким неудачным образом.

Стоит отметить, что сейчас Кирстен счастлива в отношениях с Джесси Племонсом, пара помолвлена, но дату свадьбы пока не сообщила.

Объемное платье Кирстен Данст заставило снова говорить об ее интересном положении

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Ключевые слова: Кирстен Данст

Количество просмотров: 1 391
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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