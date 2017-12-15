Но теперь Холли снова одна, 35-летний Алекс расстался со своей возлюбленной. И почти сразу после того, как поставил точку в отношениях с Берри, был замечен с незнакомкой в одном из клубов. Видимо причиной разрыва стала новая любовь.
Холли Берри ищет утешение после разрыва своих отношений
Сегодня, 09:08
Буквально недавно в сети появлялись совместные снимки знаменитой актрисы Холли Берри с молодым избранником, музыкальном продюсером Alex da Kid.
Влюбленные весело проводили вместе время на солнечном Бора-Бора, а фотографии, сделанные папарацци, моментально разлетелись по сети. О новых отношениях 51-летней актрисы стало известно только в конце сентября.
Но теперь Холли снова одна, 35-летний Алекс расстался со своей возлюбленной. И почти сразу после того, как поставил точку в отношениях с Берри, был замечен с незнакомкой в одном из клубов. Видимо причиной разрыва стала новая любовь.
Но теперь Холли снова одна, 35-летний Алекс расстался со своей возлюбленной. И почти сразу после того, как поставил точку в отношениях с Берри, был замечен с незнакомкой в одном из клубов. Видимо причиной разрыва стала новая любовь.
← Объемное платье Кирстен Данст застави... Яна Рудковская показала стройные ноги... →
Ключевые слова: Холли Берри
Количество просмотров: 1 183
Количество просмотров: 1 183
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Алекс Смерфит продемонстрировал идеальное тело, обнажившись на фото Известная телеведущая Виктория Боня и ее возлюбленный Алекс Смерфит считались одной из самых красивых пар, а за их личной жизнью следили множество поклонников Бони.
Иосиф Пригожин не заметил, что поправился, и появился в пиджаке, который ему мал На днях в Москве состоялась ежегодная Церемония вручения российской национальной музыкальной премии, на которой появились многие российские знаменитости.
Анастасия Волочкова показала свои прелести в платье с глубоким декольте Прошедшую на днях церемонию вручения Российской национальной музыкальной премии посетила и известная балерина Анастасия Волочкова.
Константин Крюков восхитил совместным выходом с супругой Накануне в Москве состоялась премьера нового фильма "Новогодний переполох", на которой собрались многие представители российского шоу-бизнеса.