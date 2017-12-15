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Холли Берри ищет утешение после разрыва своих отношений

Сегодня, 09:08
Буквально недавно в сети появлялись совместные снимки знаменитой актрисы Холли Берри с молодым избранником, музыкальном продюсером Alex da Kid.

Холли Берри ищет утешение после разрыва своих отношений
Влюбленные весело проводили вместе время на солнечном Бора-Бора, а фотографии, сделанные папарацци, моментально разлетелись по сети. О новых отношениях 51-летней актрисы стало известно только в конце сентября.

Холли Берри ищет утешение после разрыва своих отношений


Но теперь Холли снова одна, 35-летний Алекс расстался со своей возлюбленной. И почти сразу после того, как поставил точку в отношениях с Берри, был замечен с незнакомкой в одном из клубов. Видимо причиной разрыва стала новая любовь.

Холли Берри ищет утешение после разрыва своих отношений

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Ключевые слова: Холли Берри

Количество просмотров: 1 183
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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