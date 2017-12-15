Эндрю Гарфилд сообщил о том, что употреблял наркотики

В начале этого года поклонники ужаснулись, узнав о том, что актер Эндрю Гарфилд перед тем как пойти на аттракционы в Диснейленде, съел пирожные с марихуаной.
Эндрю долгое время отказывался от комментариев по этому поводу, но на днях сделал исключение и рассказал о своем опыте употребления наркотических средств.
«Я могу, к примеру, покурить траву, потому что это приятно. А что касается галлюциногенных препаратов, то с этим обхожусь очень аккуратно», - заявил Гарфилд.
Причем по словам актера, принять он может некоторые вещества только в компании друзей, для него это является неким ритуалом.
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