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Константин Крюков восхитил совместным выходом с супругой

Сегодня, 09:34
Накануне в Москве состоялась премьера нового фильма "Новогодний переполох", на которой собрались многие представители российского шоу-бизнеса.

Константин Крюков восхитил совместным выходом с супругой
Особое внимание всех присутствующих было приковано к популярному актеру Константину Крюкову с супругой актрисой Алиной Алексеевой.

Константин Крюков восхитил совместным выходом с супругой


Пара редко выходит в свет вместе, поэтому внимание фотографов было приковано к паре. Супруги смотрелись вместе очень гармонично.

Напомним, что актеры сыграли свадьбу четыре года назад, но до официального заключения брака прошли обряд венчания.

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Ключевые слова: Константин Крюков

Количество просмотров: 2 769
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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