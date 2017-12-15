Константин Крюков восхитил совместным выходом с супругой

Особое внимание всех присутствующих было приковано к популярному актеру Константину Крюкову с супругой актрисой Алиной Алексеевой.
Пара редко выходит в свет вместе, поэтому внимание фотографов было приковано к паре. Супруги смотрелись вместе очень гармонично.
Напомним, что актеры сыграли свадьбу четыре года назад, но до официального заключения брака прошли обряд венчания.
Ключевые слова: Константин Крюков
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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