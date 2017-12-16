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Татьяна Морозова сообщила о своей беременности

Сегодня, 13:05
Звезда Comedy Woman Татьяна Морозова сообщила радостную новость о своем интересном положении.

Татьяна Морозова сообщила о своей беременности
Татьяна счастлива в браке с бизнесменом Павлом Титоровым, у супругов подрастает четырехлетняя дочка София. Девочка с нетерпением ждет рождения малыша.

Татьяна Морозова сообщила о своей беременности


«Кого мы ждем, говорить пока рано, потому что это узнают на 18-20-й неделе, а у меня идет 16-я. Мы с мужем одинаково будем рады и девочке, и мальчику. Наша дочка София, которой в этом году исполнилось четыре года, ждет сестричку. У нас чуть ли не вся семья сейчас дружно делает ставки, кто же родится. По моей линии – одни девчонки, а большая семья мужа ставит на мальчика», – сообщила Татьяна.

Морозова не собирается долго засиживаться на декрете и уже через несколько месяцев после рождения второго ребенка хочет вернуться к работе.

Татьяна Морозова сообщила о своей беременности

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Ключевые слова: Татьяна Морозова

Количество просмотров: 12 064
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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