Татьяна Морозова сообщила о своей беременности

Татьяна счастлива в браке с бизнесменом Павлом Титоровым, у супругов подрастает четырехлетняя дочка София. Девочка с нетерпением ждет рождения малыша.«Кого мы ждем, говорить пока рано, потому что это узнают на 18-20-й неделе, а у меня идет 16-я. Мы с мужем одинаково будем рады и девочке, и мальчику. Наша дочка София, которой в этом году исполнилось четыре года, ждет сестричку. У нас чуть ли не вся семья сейчас дружно делает ставки, кто же родится. По моей линии – одни девчонки, а большая семья мужа ставит на мальчика», – сообщила Татьяна.Морозова не собирается долго засиживаться на декрете и уже через несколько месяцев после рождения второго ребенка хочет вернуться к работе.