Вера Брежнева растрогала совместной фотографией с младшей дочкой

Старшей дочери Соне уже 16 лет, а младшая Сара на днях отметила восьмилетие. В честь этого важного дня Брежнева поделилась совместной фотографией с дочерью, которая умилила ее поклонников.Фолловеры удивились, насколько повзрослела Сара, хотя недавно только была совсем маленькой, а Вера с удовольствием публиковала снимки своей малышки. Многие заметили, что девочка очень похожа на знаменитую маму.