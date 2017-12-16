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Вера Брежнева растрогала совместной фотографией с младшей дочкой

Сегодня, 13:57
Известная певица Вера Брежнева является успешной певицей и ведущей, а также счастливой мамой двух дочерей.

Вера Брежнева растрогала совместной фотографией с младшей дочкой
Старшей дочери Соне уже 16 лет, а младшая Сара на днях отметила восьмилетие. В честь этого важного дня Брежнева поделилась совместной фотографией с дочерью, которая умилила ее поклонников.

Вера Брежнева растрогала совместной фотографией с младшей дочкой


Фолловеры удивились, насколько повзрослела Сара, хотя недавно только была совсем маленькой, а Вера с удовольствием публиковала снимки своей малышки. Многие заметили, что девочка очень похожа на знаменитую маму.

Вера Брежнева растрогала совместной фотографией с младшей дочкой

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Ключевые слова: Вера Брежнева

Количество просмотров: 5 668
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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