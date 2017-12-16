Фолловеры удивились, насколько повзрослела Сара, хотя недавно только была совсем маленькой, а Вера с удовольствием публиковала снимки своей малышки. Многие заметили, что девочка очень похожа на знаменитую маму.
Вера Брежнева растрогала совместной фотографией с младшей дочкой
Сегодня, 13:57
Известная певица Вера Брежнева является успешной певицей и ведущей, а также счастливой мамой двух дочерей.
Старшей дочери Соне уже 16 лет, а младшая Сара на днях отметила восьмилетие. В честь этого важного дня Брежнева поделилась совместной фотографией с дочерью, которая умилила ее поклонников.
Фолловеры удивились, насколько повзрослела Сара, хотя недавно только была совсем маленькой, а Вера с удовольствием публиковала снимки своей малышки. Многие заметили, что девочка очень похожа на знаменитую маму.
Фолловеры удивились, насколько повзрослела Сара, хотя недавно только была совсем маленькой, а Вера с удовольствием публиковала снимки своей малышки. Многие заметили, что девочка очень похожа на знаменитую маму.
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Ключевые слова: Вера Брежнева
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Количество просмотров: 5 668
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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