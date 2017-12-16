Оксана Самойлова заговорила о четвертой беременности

Недавно супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова призналась, что никогда не могла даже подумать, что уже в 30 лет будет многодетной мамой.

Но Оксана не исключает возможности рождения четвертого ребенка. Она мечтает подарить своему супругу долгожданного сына.«Я всегда хотела 3 детей до 30 лет, но никогда не думала, что это будут Девочки и что по итогу я буду мамой минимум 4 и это без вариантов. Ps: мамой 4-ех не до 30, а вообще», — пояснила Самойлова.Стоит отметить, что супруги вместе уже пять лет и являются счастливыми родителями троих детей, Ариелы, Леи и Майи.