Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Оксана Самойлова заговорила о четвертой беременности

Сегодня, 14:32
Недавно супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова призналась, что никогда не могла даже подумать, что уже в 30 лет будет многодетной мамой.

Оксана Самойлова заговорила о четвертой беременности
Но Оксана не исключает возможности рождения четвертого ребенка. Она мечтает подарить своему супругу долгожданного сына.

Оксана Самойлова заговорила о четвертой беременности


«Я всегда хотела 3 детей до 30 лет, но никогда не думала, что это будут Девочки и что по итогу я буду мамой минимум 4 и это без вариантов. Ps: мамой 4-ех не до 30, а вообще», — пояснила Самойлова.

Стоит отметить, что супруги вместе уже пять лет и являются счастливыми родителями троих детей, Ариелы, Леи и Майи.

Оксана Самойлова заговорила о четвертой беременности

← Сати Казанова показала странное плать... Ричард Гир собирается связать себя уз... →

Ключевые слова: Оксана Самойлова

Количество просмотров: 15 106
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Джиган и Оксана Самойлова поздравили друг друга с памятной датой
Оксана Самойлова показала фигуру после рождения ребенка
Оксана Самойлова рассказала о сложностях многодетной мамы
Оксана Самойлова впервые высказалась о новорожденной малышке
Самое популярное за неделю
Комментарии

Ричард Гир собирается связать себя узами брака с молодой избранницей Недавно стало известно о помолвке знаменитого актера Ричарда Гира и его молодой избранницы, 34-летней Алехандры Сильвы.
Оксана Самойлова заговорила о четвертой беременности Недавно супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова призналась, что никогда не могла даже подумать, что уже в 30 лет будет многодетной мамой.
Сати Казанова показала странное платье Известная певица Сати Казанова часто появляется на публике в эффектных вечерних нарядах, восхищая всех своими образами.
Анастасия Решетова устала от того, что ее сравнивают с Ким Кардашьян Довольно часто Анастасию Решетову называют "русской Ким Кардашьян", сравнивая ее стиль одежды со знаменитой светской львицей.
Вера Брежнева растрогала совместной фотографией с младшей дочкой Известная певица Вера Брежнева является успешной певицей и ведущей, а также счастливой мамой двух дочерей.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.