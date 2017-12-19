Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Юлия Савичева разочарована финалистами "Новой Фабрики звезд"

Сегодня, 09:18
Юлия Савичева является выпускницей второго сезона "Фабрики звезд", после чего она стала очень популярной.

Юлия Савичева разочарована финалистами "Новой Фабрики звезд"
На днях завершился проект "Новая Фабрика звезд" и стали известны имена финалистов и победителя. Юлия прокомментировала свое отношение к творчеству участников проекта, высказавшись крайне негативно.

Юлия Савичева разочарована финалистами "Новой Фабрики звезд"


«Понравилось три композиции: «Север 17» - «Песня», Даниил Рувинский - «Стены», Эльман Зейналов - «Мой океан». Расстроило то, что мурашек не было ни на одном из выступлений. Насчет победительницы не могу ничего сказать, кроме того, что она уверенно и стабильно поет. Зацепила первая песня группы «Север 17». К сожалению, потом музыка быстро закончилась и начался хайп», - считает исполнительница.

Напомним, что победу на "Новой Фабрике звезд" одержала Гузель Хасанова, второе место занял Никита Мастанк Кузнецов, а третье место поделили Данила Данилевский и группа "Север 17".

Юлия Савичева разочарована финалистами "Новой Фабрики звезд"

← Эмилия Кларк привела в восторг фанато... Андрей Малахов поведал о том, как прош... →

Ключевые слова: Юлия Савичева, Новая Фабрика звезд

Количество просмотров: 12 701
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Выпускники "Фабрики звезд-3" готовят поклонникам сюрприз
Юлия Савичева поделилась с фанатами планами на будущее
Юлия Савичева обрадовала поклонников, сообщив о возобновлении музыкальной карьеры
Павел Артемьев устал отвечать на вопросы о "Фабрике звезд"
Самое популярное за неделю
Комментарии

Валерий Меладзе и Стас Михайлов примут участие в «Русских сезонах Евгения Морозова в Дубае» В первые дни нового года во всемирно известном отеле Burj Al Arab пройдут уже ставшие традиционными концерты «Русских сезонов», открыть которые предстоит, как раз Валерию Меладзе и Стасу Михайлову.
Анна Курникова вела закрытый образ жизни, чтобы скрыть свою беременность Появившаяся недавно новость о том, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали счастливыми родителями, оказалась шоком для многих поклонников пары.
Прохожие были удивлены, увидев Анну Семенович на улице в одном платье Известная певица Анна Семенович не устает удивлять общественность, привлекая каждый раз к себе внимание прессы.
Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала совместную фотографию с сыном Известная модель Рози Хантингтон-Уайтли вместе с сыном Джеком Оскаром Стейтемом на днях решила улететь на отдых.
Юлия Началова снова безвкусно оделась На днях состоялась церемония вручения премии журнала LF City, на которой выступила и певица Юлия Началова.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.