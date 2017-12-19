Юлия Савичева разочарована финалистами "Новой Фабрики звезд"

На днях завершился проект "Новая Фабрика звезд" и стали известны имена финалистов и победителя. Юлия прокомментировала свое отношение к творчеству участников проекта, высказавшись крайне негативно.«Понравилось три композиции: «Север 17» - «Песня», Даниил Рувинский - «Стены», Эльман Зейналов - «Мой океан». Расстроило то, что мурашек не было ни на одном из выступлений. Насчет победительницы не могу ничего сказать, кроме того, что она уверенно и стабильно поет. Зацепила первая песня группы «Север 17». К сожалению, потом музыка быстро закончилась и начался хайп», - считает исполнительница.Напомним, что победу на "Новой Фабрике звезд" одержала Гузель Хасанова, второе место занял Никита Мастанк Кузнецов, а третье место поделили Данила Данилевский и группа "Север 17".