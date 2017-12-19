Андрей Малахов поведал о том, как прошел первый месяц жизни его сына

Андрей старается помогает жене с уходом за малышом, но признается, что совмещать работу и обязанности родителя очень сложно.«Я каждый день наблюдаю, как наш «маленький столбик» меняется. Так мы его прозвали, потому что после еды Cашуню обязательно надо поносить распрямленным, иначе срыгнет. С одиннадцати до трех ночи спать он нам не дает, у сына типичные мальчиковые проблемы – колики. И пусть специалисты твердят, что в первые недели жизни грудничок узнает родителей не зрительно, а только по запаху и голосу, я уверен – Сашка точно знает, кем ему приходится красивая и нежная тетя, которая постоянно рядом, и тот замотанный на работе дядя, иногда меняющий ему подгузники», — поделился с журналом СтарХит Андрей.Напомним, что Наталья быстро смогла вернуть себе прежние формы и уже вовсю демонстрирует стройную фигуру, посещая светские мероприятия.