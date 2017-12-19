Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Андрей Малахов поведал о том, как прошел первый месяц жизни его сына

Сегодня, 09:35
В середине ноября в семье телеведущего Андрея Малахова случилось радостное событие, супруга Наталья Шкулева подарила ему очаровательного сына Александра.

Андрей Малахов поведал о том, как прошел первый месяц жизни его сына
Андрей старается помогает жене с уходом за малышом, но признается, что совмещать работу и обязанности родителя очень сложно.

Андрей Малахов поведал о том, как прошел первый месяц жизни его сына


«Я каждый день наблюдаю, как наш «маленький столбик» меняется. Так мы его прозвали, потому что после еды Cашуню обязательно надо поносить распрямленным, иначе срыгнет. С одиннадцати до трех ночи спать он нам не дает, у сына типичные мальчиковые проблемы – колики. И пусть специалисты твердят, что в первые недели жизни грудничок узнает родителей не зрительно, а только по запаху и голосу, я уверен – Сашка точно знает, кем ему приходится красивая и нежная тетя, которая постоянно рядом, и тот замотанный на работе дядя, иногда меняющий ему подгузники», — поделился с журналом СтарХит Андрей.

Напомним, что Наталья быстро смогла вернуть себе прежние формы и уже вовсю демонстрирует стройную фигуру, посещая светские мероприятия.

Андрей Малахов поведал о том, как прошел первый месяц жизни его сына

← Юлия Савичева разочарована финалиста... Филипп Киркоров прокомментировал сво... →

Ключевые слова: Андрей Малахов

Количество просмотров: 8 996
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, StarHit

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Супруга Андрея Малахова поразила роскошной фигурой через месяц после рождения сына
Андрей Малахов празднует рождение первенца
Андрей Малахов впервые поведал о том, почему принял решение уйти с Первого канала
Андрей Малахов покидает Первый канал
Самое популярное за неделю
Комментарии

Валерий Меладзе и Стас Михайлов примут участие в «Русских сезонах Евгения Морозова в Дубае» В первые дни нового года во всемирно известном отеле Burj Al Arab пройдут уже ставшие традиционными концерты «Русских сезонов», открыть которые предстоит, как раз Валерию Меладзе и Стасу Михайлову.
Анна Курникова вела закрытый образ жизни, чтобы скрыть свою беременность Появившаяся недавно новость о том, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали счастливыми родителями, оказалась шоком для многих поклонников пары.
Прохожие были удивлены, увидев Анну Семенович на улице в одном платье Известная певица Анна Семенович не устает удивлять общественность, привлекая каждый раз к себе внимание прессы.
Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала совместную фотографию с сыном Известная модель Рози Хантингтон-Уайтли вместе с сыном Джеком Оскаром Стейтемом на днях решила улететь на отдых.
Юлия Началова снова безвкусно оделась На днях состоялась церемония вручения премии журнала LF City, на которой выступила и певица Юлия Началова.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.