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Филипп Киркоров прокомментировал свой конфликт с Любовь Успенской

Сегодня, 09:43
На протяжении многих лет певцы Филипп Киркоров и Любовь Успенская были очень дружны, но некоторое время назад общественость удивила новость о конфликте, который разгорелся между ними.

Филипп Киркоров прокомментировал свой конфликт с Любовь Успенской
Причина ссоры была не известна, но в одном интервью Успенская заявила, что Филипп просто ей завидует.

«Наверное, Филипп злится, что у него хуже бизнес идет, чем у меня, вот и выпендривается. У Филиппа всегда происходит одинаково: сегодня ты — лучший друг, а завтра — враг. У меня такого не бывает. Я или дружу, или нет», — сообщила певица.

Филипп Киркоров прокомментировал свой конфликт с Любовь Успенской


Киркоров возмутился таким словам Успенской и в программе "Ты не поверишь" высказал свое мнение.

«Я сам крайне удивлен тому, что я читаю, что про меня говорит Люба. Мне очень жалко. Я сожалею, что наша многолетняя дружба с Любой подверглась такому испытанию как провокационный вопрос журналиста, на который она повелась, и высказала то, что она, может быть, долгие годы думала обо мне», - считает Филипп.

По мнению Киркорова, если Успенскую что-то не устраивало, она могла позвонить ему и высказаться, теперь же он ждет от нее объяснений. А Любовь в свою очередь не считает, что поссорилась с Филиппом и также ждет от него звонка.

Филипп Киркоров прокомментировал свой конфликт с Любовь Успенской

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Ключевые слова: Филипп Киркоров, Любовь Успенская

Количество просмотров: 21 099
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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