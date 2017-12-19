Филипп Киркоров прокомментировал свой конфликт с Любовь Успенской

Причина ссоры была не известна, но в одном интервью Успенская заявила, что Филипп просто ей завидует.«Наверное, Филипп злится, что у него хуже бизнес идет, чем у меня, вот и выпендривается. У Филиппа всегда происходит одинаково: сегодня ты — лучший друг, а завтра — враг. У меня такого не бывает. Я или дружу, или нет», — сообщила певица.Киркоров возмутился таким словам Успенской и в программе "Ты не поверишь" высказал свое мнение.«Я сам крайне удивлен тому, что я читаю, что про меня говорит Люба. Мне очень жалко. Я сожалею, что наша многолетняя дружба с Любой подверглась такому испытанию как провокационный вопрос журналиста, на который она повелась, и высказала то, что она, может быть, долгие годы думала обо мне», - считает Филипп.По мнению Киркорова, если Успенскую что-то не устраивало, она могла позвонить ему и высказаться, теперь же он ждет от нее объяснений. А Любовь в свою очередь не считает, что поссорилась с Филиппом и также ждет от него звонка.