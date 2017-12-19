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Анна Курникова вела закрытый образ жизни, чтобы скрыть свою беременность

Сегодня, 10:37
Появившаяся недавно новость о том, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали счастливыми родителями, оказалась шоком для многих поклонников пары.

Анна Курникова вела закрытый образ жизни, чтобы скрыть свою беременность
По информации, в субботу Анна подарила своему возлюбленному близнецов. Инсайдер сообщил, что пара сделала все для того, чтобы интересное положение Курниковой осталось в тайне.

Анна Курникова вела закрытый образ жизни, чтобы скрыть свою беременность


«Я видел ее милый животик. Примерно пять месяцев назад мне рассказал друг, что они в ожидании, но держат новость под строжайшим секретом. Они общались только с семьей и очень близкими друзьями. В основном они ведут замкнутый образ жизни», - рассказал инсайдер.

Напомним, что Энрике и Анна вместе уже более десяти лет и в Сети нередко появлялась информация о том, что Курникова в положении, но информация не подтверждалась. А реальная беременность девушки так и осталась в тайне от вездесущих журналистов.

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Ключевые слова: Энрике Иглесиас, Анна Курникова

Количество просмотров: 20 644
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Сплетник

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