Валерий Меладзе и Стас Михайлов примут участие в «Русских сезонах Евгения Морозова в Дубае»

Валерий Меладзе представит на сцене красивейшего зала Al Falak, расположенного на трехсотметровой высоте, свою юбилейную программу 4 и 5 января.А 7 января праздничный рождественский вечер гости проведут с популярнейшим российским исполнителем Стасом Михайловым.Традиционно откроет программу вечеров Квартет Евгения Морозова. После приветственного коктейля гостям подадут изысканный ужин.Примечательно, что гости "Русских сезонов" имеют уникальную возможность оказаться поистине в одной компании с артистом,не только насладившись его песнями, но и пообщаться с ним, станцевать и сделать памятное фото.Каждый гость здесь чувствует себя знаменитостью: красная ковровая дорожка, модные показы, роскошные дефиле от известнейших ювелирных домов и изысканные ужины для истинных гурманов.Стоит добавить, что компания M Premiere под руководством талантливого музыканта и продюсера Евгения Морозова, который год подряд проводит цикл классических концертов, вечеров популярной музыки не только в Эмиратах, но и по всему миру.