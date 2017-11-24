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Валерий Меладзе и Стас Михайлов примут участие в «Русских сезонах Евгения Морозова в Дубае»

Сегодня, 13:52
В первые дни нового года во всемирно известном отеле Burj Al Arab пройдут уже ставшие традиционными концерты «Русских сезонов», открыть которые предстоит, как раз Валерию Меладзе и Стасу Михайлову.

Валерий Меладзе и Стас Михайлов примут участие в «Русских сезонах Евгения Морозова в Дубае»
Валерий Меладзе представит на сцене красивейшего зала Al Falak, расположенного на трехсотметровой высоте, свою юбилейную программу 4 и 5 января.

Валерий Меладзе и Стас Михайлов примут участие в «Русских сезонах Евгения Морозова в Дубае»


А 7 января праздничный рождественский вечер гости проведут с популярнейшим российским исполнителем Стасом Михайловым.

Валерий Меладзе и Стас Михайлов примут участие в «Русских сезонах Евгения Морозова в Дубае»


Традиционно откроет программу вечеров Квартет Евгения Морозова. После приветственного коктейля гостям подадут изысканный ужин.

Валерий Меладзе и Стас Михайлов примут участие в «Русских сезонах Евгения Морозова в Дубае»


Примечательно, что гости "Русских сезонов" имеют уникальную возможность оказаться поистине в одной компании с артистом,
не только насладившись его песнями, но и пообщаться с ним, станцевать и сделать памятное фото.

Каждый гость здесь чувствует себя знаменитостью: красная ковровая дорожка, модные показы, роскошные дефиле от известнейших ювелирных домов и изысканные ужины для истинных гурманов.

Валерий Меладзе и Стас Михайлов примут участие в «Русских сезонах Евгения Морозова в Дубае»


Стоит добавить, что компания M Premiere под руководством талантливого музыканта и продюсера Евгения Морозова, который год подряд проводит цикл классических концертов, вечеров популярной музыки не только в Эмиратах, но и по всему миру.
Валерий Меладзе и Стас Михайлов примут участие в «Русских сезонах Евгения Морозова в Дубае»

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Ключевые слова: Валерий Меладзе, Стас Михайлов, Евгений Морозов

Количество просмотров: 8 177
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Валерий Меладзе и Стас Михайлов примут участие в «Русских сезонах Евгения Морозова в Дубае» В первые дни нового года во всемирно известном отеле Burj Al Arab пройдут уже ставшие традиционными концерты «Русских сезонов», открыть которые предстоит, как раз Валерию Меладзе и Стасу Михайлову.
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