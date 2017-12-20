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Лив Тайлер произвела фурор снимком без грамма косметики

Сегодня, 09:15
В настоящее время знаменитая актриса Лив Тайлер вместе с супругом Дейвом Гарденером и детьми уехала отдыхать на Мальдивы.

Лив Тайлер произвела фурор снимком без грамма косметики
Теперь же Лив практически каждый день делится с подписчиками новыми снимками из путешествия, на которых появляется со всей семьей. Недавно же актриса опубликовала фотографию вместе с любимым, причем на лице Тайлер не заметно ни грамма косметики.

Лив Тайлер произвела фурор снимком без грамма косметики


Подписчики пришли в восторг от естественной красоты актрисы и засыпали ее комплиментами. В свои 40 лет Лив может похвастаться отличным внешним видом, сама актриса признается, что надо просто полюбить себя, и это главный секрет по ее мнению.

Лив Тайлер произвела фурор снимком без грамма косметики

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Ключевые слова: Лив Тайлер

Количество просмотров: 10 400
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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