Подписчики пришли в восторг от естественной красоты актрисы и засыпали ее комплиментами. В свои 40 лет Лив может похвастаться отличным внешним видом, сама актриса признается, что надо просто полюбить себя, и это главный секрет по ее мнению.
Лив Тайлер произвела фурор снимком без грамма косметики
Сегодня, 09:15
В настоящее время знаменитая актриса Лив Тайлер вместе с супругом Дейвом Гарденером и детьми уехала отдыхать на Мальдивы.
Теперь же Лив практически каждый день делится с подписчиками новыми снимками из путешествия, на которых появляется со всей семьей. Недавно же актриса опубликовала фотографию вместе с любимым, причем на лице Тайлер не заметно ни грамма косметики.
Подписчики пришли в восторг от естественной красоты актрисы и засыпали ее комплиментами. В свои 40 лет Лив может похвастаться отличным внешним видом, сама актриса признается, что надо просто полюбить себя, и это главный секрет по ее мнению.
Подписчики пришли в восторг от естественной красоты актрисы и засыпали ее комплиментами. В свои 40 лет Лив может похвастаться отличным внешним видом, сама актриса признается, что надо просто полюбить себя, и это главный секрет по ее мнению.
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Ключевые слова: Лив Тайлер
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Количество просмотров: 10 400
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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