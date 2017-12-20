Лив Тайлер произвела фурор снимком без грамма косметики

Теперь же Лив практически каждый день делится с подписчиками новыми снимками из путешествия, на которых появляется со всей семьей. Недавно же актриса опубликовала фотографию вместе с любимым, причем на лице Тайлер не заметно ни грамма косметики.Подписчики пришли в восторг от естественной красоты актрисы и засыпали ее комплиментами. В свои 40 лет Лив может похвастаться отличным внешним видом, сама актриса признается, что надо просто полюбить себя, и это главный секрет по ее мнению.