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Джорджина Родригес произвела фурор новым снимком с Криштиану Роналду и детьми

Сегодня, 09:22
Поклонники с интересом наблюдают за личной жизнью знаменитого футболиста Криштиану Роналду и его возлюбленной Джорджины Родригес.

Джорджина Родригес произвела фурор новым снимком с Криштиану Роналду и детьми
Влюбленные стараются как можно больше времени проводить друг с другом, несмотря на довольно плотный рабочий график спортсмена. Недавно в Сети была размещена фотография, на которой запечатлены Криштиану, Джорджина и четверо детей.

Джорджина Родригес произвела фурор новым снимком с Криштиану Роналду и детьми


Трое старших детей футболиста были рождены от суррогатной матери, а младшая Алана Мартина лишь недавно появилась на свет. Джорджина уже может похвастаться стройным телом, хотя с момента родов прошло очень мало времени.

Джорджина Родригес произвела фурор новым снимком с Криштиану Роналду и детьми

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Ключевые слова: Криштиану Роналду, Джорджина Родригес

Количество просмотров: 1 573
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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