Джорджина Родригес произвела фурор новым снимком с Криштиану Роналду и детьми

Влюбленные стараются как можно больше времени проводить друг с другом, несмотря на довольно плотный рабочий график спортсмена. Недавно в Сети была размещена фотография, на которой запечатлены Криштиану, Джорджина и четверо детей.Трое старших детей футболиста были рождены от суррогатной матери, а младшая Алана Мартина лишь недавно появилась на свет. Джорджина уже может похвастаться стройным телом, хотя с момента родов прошло очень мало времени.