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Джеймс МакЭвой за короткий срок набрал значительную мышечную массу

Сегодня, 09:30
В настоящее время актер Джеймс МакЭвой снимается в новом фильме "Гласс", ради которого согласился значительно прибавить в весе.

Джеймс МакЭвой за короткий срок набрал значительную мышечную массу
Причем ему нужно было набрать не только вес, а накачать мышцы. В Сети долгое время это обсуждалось, и многие предполагали, что ради этого Джеймс употреблял по 6000 калорий в день.

Джеймс МакЭвой за короткий срок набрал значительную мышечную массу


«Я набрал мышечную массу, не считая ни одной калории. Мой тренер заставлял очень много есть, но не шесть тысяч калорий. По правде говоря, мы не считали калории. Мы обращали внимание на полезные вещества. Мне кажется, это куда более полезно для здоровья.

Джеймс МакЭвой за короткий срок набрал значительную мышечную массу


Шесть тысяч калорий могут быть полезными для кого-то, но я слишком неопытен, чтобы давать кому-то советы. Парни и девушки, это не то, как я достиг таких результатов, пожалуйста, не делайте так. Наслаждайтесь своими тренировками, будьте здоровыми и правильно питайтесь!» — заявил МакЭвой.

Актеры ради новых ролей соглашаются на кардинальные преображения. Некоторые катастрофически худеют, заставляя беспокоиться за их здоровье, другие же наоборот соглашаются на значительное прибавление в весе.

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Ключевые слова: Джеймс МакЭвой

Количество просмотров: 1 157
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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