Джонатан Риз Майерс впервые вышел в свет с семьей

40-летний актер вот уже четыре года счастлив в браке со своей супругой актрисой Марой Лейн, и у пары подрастает годовалый сын. На днях же супруги вместе с сыном Вулфом посетили премьеру фильма " 12th Man".Супруги выглядели счастливыми и с удовольствием позировали перед фотокамерами. Хотя недавно в семье произошла трагедия, Мара потеряла неродившегося ребенка, но они полны оптимизма и надеются на лучшее.