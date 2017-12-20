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Джонатан Риз Майерс впервые вышел в свет с семьей

Сегодня, 10:04
Известный актер Джонатан Риз Майерс не любит распространяться о своей личной жизни, предпочитая держать ее в тайне.

Джонатан Риз Майерс впервые вышел в свет с семьей
40-летний актер вот уже четыре года счастлив в браке со своей супругой актрисой Марой Лейн, и у пары подрастает годовалый сын. На днях же супруги вместе с сыном Вулфом посетили премьеру фильма " 12th Man".

Джонатан Риз Майерс впервые вышел в свет с семьей


Супруги выглядели счастливыми и с удовольствием позировали перед фотокамерами. Хотя недавно в семье произошла трагедия, Мара потеряла неродившегося ребенка, но они полны оптимизма и надеются на лучшее.

Джонатан Риз Майерс впервые вышел в свет с семьей

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Ключевые слова: Джонатан Риз Майерс

Количество просмотров: 3 601
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Открыто.lv

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