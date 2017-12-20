Марина Табри поразила слушателей песней, исполненной на древнем языке шаманов

Композиция получила название «Primal Wheel», но что это означает и о чем эта песня Марина предпочитает оставить в тайне.- Когда-нибудь я обязательно раскрою эту тайну, но сейчас я не хочу ставить слушателя в узкие рамки повествования. Слушая эту композицию, у каждого возникают свои ощущения и ассоциации, полет фантазии и души. А это - самое главное”, - пояснила Марина в беседе с журналистами.Интересен тот факт, что это чуть-ли не единственный случай в мире русской популярной музыки. Совершенно неожиданно и само исполнение песни. Экзотический низкий вокал Марины Табри, звучит то как молитва, то, как эпический гимн и с первых минут покоряет слушателей.[/url]