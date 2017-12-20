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Марина Табри поразила слушателей песней, исполненной на древнем языке шаманов

Сегодня, 10:06
Некоторое время назад певица и автор песен Марины Табри выпустила в свет песню, написанную на одном из древних языков, которая сразу же заворожила слушателей своим гипнотическим звучанием.

Марина Табри поразила слушателей песней, исполненной на древнем языке шаманов
Композиция получила название «Primal Wheel», но что это означает и о чем эта песня Марина предпочитает оставить в тайне.

Марина Табри поразила слушателей песней, исполненной на древнем языке шаманов


- Когда-нибудь я обязательно раскрою эту тайну, но сейчас я не хочу ставить слушателя в узкие рамки повествования. Слушая эту композицию, у каждого возникают свои ощущения и ассоциации, полет фантазии и души. А это - самое главное”, - пояснила Марина в беседе с журналистами.

Марина Табри поразила слушателей песней, исполненной на древнем языке шаманов


Интересен тот факт, что это чуть-ли не единственный случай в мире русской популярной музыки. Совершенно неожиданно и само исполнение песни. Экзотический низкий вокал Марины Табри, звучит то как молитва, то, как эпический гимн и с первых минут покоряет слушателей.

Слушать композицию «Primal Wheel»

Марина Табри поразила слушателей песней, исполненной на древнем языке шаманов
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Ключевые слова: Марина Табри

Количество просмотров: 2 262
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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