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Хлое Кардашьян сообщила о своей беременности

Сегодня, 11:08
Таблоиды уже с осени рассказывают о возможной беременности Хлое Кардашьян.

Хлое Кардашьян сообщила о своей беременности
Но все это время 33-летняя знаменитость предпочитала не комментировать свое интересное положение и тщательно пыталась скрыть округлившийся живот. На днях же она наконец-то официально об этом сообщила.

Хлое Кардашьян сообщила о своей беременности


«Моя самая большая мечта сбылась! У нас будет ребенок! Я долго ждала и гадала, но у Бога на все свой план, он знает, что делает. Мне нужно было лишь верить и не терять надежды. Временами я все еще не осознаю, что наша любовь сотворила новую жизнь! Тристан, спасибо за то, как ты меня любишь! Спасибо, что заставляешь чувствовать себя королевой!

Хлое Кардашьян сообщила о своей беременности


Спасибо, что позволяешь мне чувствовать себя красивой на всех этапах! Спасибо за то, что сделал меня мамой! Ты сделал этот опыт настолько магическим, я не могла себе такого представить. Я никогда не забуду, каким заботливым ты был все это время. Спасибо за то, что ты делаешь меня такой счастливой, моя любовь!» - написала в своем микроблоге Хлое.

Стоит отметить, что Кардашьян уже больше года встречается с будущим отцом своего ребенка Тристаном. Малыш должен родиться в начале следующего года.

Хлое Кардашьян сообщила о своей беременности

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Ключевые слова: Хлое Кардашьян

Количество просмотров: 2 613
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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