Хлое Кардашьян сообщила о своей беременности

Но все это время 33-летняя знаменитость предпочитала не комментировать свое интересное положение и тщательно пыталась скрыть округлившийся живот. На днях же она наконец-то официально об этом сообщила.«Моя самая большая мечта сбылась! У нас будет ребенок! Я долго ждала и гадала, но у Бога на все свой план, он знает, что делает. Мне нужно было лишь верить и не терять надежды. Временами я все еще не осознаю, что наша любовь сотворила новую жизнь! Тристан, спасибо за то, как ты меня любишь! Спасибо, что заставляешь чувствовать себя королевой!Спасибо, что позволяешь мне чувствовать себя красивой на всех этапах! Спасибо за то, что сделал меня мамой! Ты сделал этот опыт настолько магическим, я не могла себе такого представить. Я никогда не забуду, каким заботливым ты был все это время. Спасибо за то, что ты делаешь меня такой счастливой, моя любовь!» - написала в своем микроблоге Хлое.Стоит отметить, что Кардашьян уже больше года встречается с будущим отцом своего ребенка Тристаном. Малыш должен родиться в начале следующего года.