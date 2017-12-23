На днях же на официальной странице Кенсингтонского дворца был опубликован новый снимок пары, на котором они мило сидят, держась за руки и обнимая друг друга. Теперь же все с нетерпением ждут свадьбы влюбленных, которая должна состояться в мае следующего года.
Милое фото принца Гарри и Меган Маркл вызвало фурор в Сети
Сегодня, 11:16
Личная жизнь принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл вызывает особый интерес пользователей Сети со всего мира.
Каждый выход в свет влюбленных становится главной новостью дня, журналисты стараются сделать как можно больше их совместных фотографий.
На днях же на официальной странице Кенсингтонского дворца был опубликован новый снимок пары, на котором они мило сидят, держась за руки и обнимая друг друга. Теперь же все с нетерпением ждут свадьбы влюбленных, которая должна состояться в мае следующего года.
На днях же на официальной странице Кенсингтонского дворца был опубликован новый снимок пары, на котором они мило сидят, держась за руки и обнимая друг друга. Теперь же все с нетерпением ждут свадьбы влюбленных, которая должна состояться в мае следующего года.
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Ключевые слова: принц Гарри, Меган Маркл
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Количество просмотров: 6 955
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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