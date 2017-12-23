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Милое фото принца Гарри и Меган Маркл вызвало фурор в Сети

Сегодня, 11:16
Личная жизнь принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл вызывает особый интерес пользователей Сети со всего мира.

Милое фото принца Гарри и Меган Маркл вызвало фурор в Сети
Каждый выход в свет влюбленных становится главной новостью дня, журналисты стараются сделать как можно больше их совместных фотографий.

Милое фото принца Гарри и Меган Маркл вызвало фурор в Сети


На днях же на официальной странице Кенсингтонского дворца был опубликован новый снимок пары, на котором они мило сидят, держась за руки и обнимая друг друга. Теперь же все с нетерпением ждут свадьбы влюбленных, которая должна состояться в мае следующего года.

Милое фото принца Гарри и Меган Маркл вызвало фурор в Сети

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Ключевые слова: принц Гарри, Меган Маркл

Количество просмотров: 6 955
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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