Милое фото принца Гарри и Меган Маркл вызвало фурор в Сети

Каждый выход в свет влюбленных становится главной новостью дня, журналисты стараются сделать как можно больше их совместных фотографий.На днях же на официальной странице Кенсингтонского дворца был опубликован новый снимок пары, на котором они мило сидят, держась за руки и обнимая друг друга. Теперь же все с нетерпением ждут свадьбы влюбленных, которая должна состояться в мае следующего года.