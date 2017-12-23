Галина Ржаксенская, бросив двухмесячную дочку, отправилась в Таиланд

Недавно Галина сообщила в своем микроблоге о том, что собирается с супругом улететь на недельку в Таиланд, оставив дочку с бабушкой. После этого подписчики накинулись на молодую маму с критикой, обвинив ее в том, что она плохая мама.«Вчера с мужем читали ваши сообщения. Спасибо за добрые слова и за остальное г***. Нам жаль, что так много узко мыслящих людей. Последний раз общаюсь на эту тему: прекратите писать в личные сообщения. Внимание! За 7 дней ничего не произойдет с нашей малышкой, мы ничего не пропустим. Я же могу просто пойти в магазин, а она первый раз перевернется. Или скажет: «Папа!» Прекратите бред, что я что-то пропущу... С ней сидит самая крутая бабушка, а к бабушке приезжает другая бабушка. Также есть помощница, детский врач. Наш педиатр на связи 24 часа! Это так, для понимания, переживаем мы или нет», - написала Ржаксенская фолловерам.Галина сообщила, что оставила малышке свое грудное молоко, а бабушки кормят малышку строго по часам. Так что Галина уверена, что все будет в порядке.