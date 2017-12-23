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Галина Ржаксенская, бросив двухмесячную дочку, отправилась в Таиланд

Сегодня, 11:33
В середине октября в семье бывшей участницы популярного телепроекта "Холостяк" Галины Ржаксенской случилось радостное событие, она впервые стала мамой.

Галина Ржаксенская, бросив двухмесячную дочку, отправилась в Таиланд
Недавно Галина сообщила в своем микроблоге о том, что собирается с супругом улететь на недельку в Таиланд, оставив дочку с бабушкой. После этого подписчики накинулись на молодую маму с критикой, обвинив ее в том, что она плохая мама.

Галина Ржаксенская, бросив двухмесячную дочку, отправилась в Таиланд


«Вчера с мужем читали ваши сообщения. Спасибо за добрые слова и за остальное г***. Нам жаль, что так много узко мыслящих людей. Последний раз общаюсь на эту тему: прекратите писать в личные сообщения. Внимание! За 7 дней ничего не произойдет с нашей малышкой, мы ничего не пропустим. Я же могу просто пойти в магазин, а она первый раз перевернется. Или скажет: «Папа!» Прекратите бред, что я что-то пропущу... С ней сидит самая крутая бабушка, а к бабушке приезжает другая бабушка. Также есть помощница, детский врач. Наш педиатр на связи 24 часа! Это так, для понимания, переживаем мы или нет», - написала Ржаксенская фолловерам.

Галина сообщила, что оставила малышке свое грудное молоко, а бабушки кормят малышку строго по часам. Так что Галина уверена, что все будет в порядке.

Галина Ржаксенская, бросив двухмесячную дочку, отправилась в Таиланд

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Ключевые слова: Галина Ржаксенская

Количество просмотров: 17 342
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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