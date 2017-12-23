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Ани Лорак в детстве вынуждена была терпеть оскорбления

Сегодня, 11:51
На сегодняшний день Ани Лорак является одной из самых популярных певиц в российском шоу-бизнесе.

Ани Лорак в детстве вынуждена была терпеть оскорбления
Но детство у исполнительницы было нелегкое, ей приходилось терпеть унижения одноклассников. Тогда Ани имела кучу комплексов, из-за которых замыкалась в себе.

Ани Лорак в детстве вынуждена была терпеть оскорбления


«Я несколько лет жила и училась в интернате. Там было нелегко, временами совсем, но у меня было спасение — сцена, куда я рвалась и где про все забывала. И вот после смерти брата нам дают двухкомнатную квартиру, и я из интерната перехожу в обычную школу, где учусь два последних класса до выпускного 9-го. Девочки-одноклассницы меня не приняли. Высмеивали мою убогую одежду, называли замарашкой. Ответить я не могла. Не потому, что была слабой и беззащитной, нет. У меня другой принцип: я не могу реагировать глупостью на глупость. До сих пор. Шок и обида были, но внешне вида не подавала и в перепалки не вступала принципиально», - вспоминает певица.

Ани признается, что и сейчас старается не реагировать на критику, которая поступает в ее адрес. Теперь же певица знает себе цену.

Ани Лорак в детстве вынуждена была терпеть оскорбления

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Ключевые слова: Ани Лорак

Количество просмотров: 24 531
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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