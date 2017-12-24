Анастасия Волочкова готова простить бывшего любовника за 10 миллионов долларов

Ее бывший избранник Чермен Дзотов обнародовал фотографии интимного характера. После этого Анастасия обратилась в Следственный комитет, но она готова простить экс-ухажера, если он выплатит ей деньги за моральный ущерб.«Теперь ему придется выложить из своего кармана десять миллионов долларов, чтобы возместить мне моральный ущерб. Мне сейчас как раз надо новое шоу делать. И десять миллионов долларов в качестве извинений я приму. Он же позиционирует себя как предприниматель, значит и деньги должны быть. Хорошо, если он нищеброд, я и на десять миллионов рублей согласна», - рассказала Анастасия.Волочкова признается, что сейчас ее сердце свободно, но тем не менее она надеется, что когда-нибудь встретит свою вторую половинку.