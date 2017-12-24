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Анастасия Волочкова готова простить бывшего любовника за 10 миллионов долларов

Сегодня, 12:16
Около месяца назад в Сети активно обсуждался скандал вокруг имени балерины Анастасии Волочковой.

Анастасия Волочкова готова простить бывшего любовника за 10 миллионов долларов
Ее бывший избранник Чермен Дзотов обнародовал фотографии интимного характера. После этого Анастасия обратилась в Следственный комитет, но она готова простить экс-ухажера, если он выплатит ей деньги за моральный ущерб.

Анастасия Волочкова готова простить бывшего любовника за 10 миллионов долларов


«Теперь ему придется выложить из своего кармана десять миллионов долларов, чтобы возместить мне моральный ущерб. Мне сейчас как раз надо новое шоу делать. И десять миллионов долларов в качестве извинений я приму. Он же позиционирует себя как предприниматель, значит и деньги должны быть. Хорошо, если он нищеброд, я и на десять миллионов рублей согласна», - рассказала Анастасия.

Волочкова признается, что сейчас ее сердце свободно, но тем не менее она надеется, что когда-нибудь встретит свою вторую половинку.

Анастасия Волочкова готова простить бывшего любовника за 10 миллионов долларов

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 29 003
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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