Виктория Дайнеко считает этот год важным для себя

Но все таки исполнительница не отчаивается и считает, что можно сделать соответствующие выводы. Она полна оптимизма и энтузиазма.«До конца года совсем немного осталось! А какой же он классный этот 2017. Главное в нем спокойствие и гармония и я как никогда осознала насколько эти два аспекта важны в жизни, чтобы сделать что-то хорошее и что-то важное! И пусть этот год я провела гордым холостяком, я не жалею ничуть. Иногда важно просто остановиться и просто пожить для себя, не оглядываясь ни на кого. А Любовь? Она придёт обязательно, куда ж ей ещё деваться! Главное сейчас, чтобы дочь моя была счастлива, родители и друзья любимые окружали. Все остальное — детали, которые можно перенести и на 2018 год!» — сообщила Дайнеко.Стоит отметить, что осенью этого года Виктория развелась со своим супругом барабанщиком Дмиттрием Клейманом, дочка Лидия осталась жить с ней.