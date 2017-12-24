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Виктория Дайнеко считает этот год важным для себя

Сегодня, 12:37
Уходящий год для популярной певицы Виктории Дайнеко был полон испытаний.

Виктория Дайнеко считает этот год важным для себя
Но все таки исполнительница не отчаивается и считает, что можно сделать соответствующие выводы. Она полна оптимизма и энтузиазма.

Виктория Дайнеко считает этот год важным для себя


«До конца года совсем немного осталось! А какой же он классный этот 2017. Главное в нем спокойствие и гармония и я как никогда осознала насколько эти два аспекта важны в жизни, чтобы сделать что-то хорошее и что-то важное! И пусть этот год я провела гордым холостяком, я не жалею ничуть. Иногда важно просто остановиться и просто пожить для себя, не оглядываясь ни на кого. А Любовь? Она придёт обязательно, куда ж ей ещё деваться! Главное сейчас, чтобы дочь моя была счастлива, родители и друзья любимые окружали. Все остальное — детали, которые можно перенести и на 2018 год!» — сообщила Дайнеко.

Стоит отметить, что осенью этого года Виктория развелась со своим супругом барабанщиком Дмиттрием Клейманом, дочка Лидия осталась жить с ней.

Виктория Дайнеко считает этот год важным для себя

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Ключевые слова: Виктория Дайнеко

Количество просмотров: 1 313
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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