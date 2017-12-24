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Беременная Кэндис Свейнпол решилась на обнаженную фотосессию

Сегодня, 12:43
Известная модель Кэндис Свейнпол является обладательницей роскошной фигуры и не устает демонстрировать ее на откровенных фотографиях.

Беременная Кэндис Свейнпол решилась на обнаженную фотосессию
Сейчас модель находится в интересном положении, но это не помешало ей принять участие в провокационной фотосессии. Недавно в микроблоге Кэндис появилась сексуальная фотография, на которой она позирует в красном нижнем белье топлес.

Беременная Кэндис Свейнпол решилась на обнаженную фотосессию


Стоит отметить, что уже 12 лет модель счастлива в отношениях с манекенщиком Херманном Николи, год назад у них родился сын Анака. И вот буквально недавно стало известно о второй беременности Кэндис.

Беременная Кэндис Свейнпол решилась на обнаженную фотосессию

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Ключевые слова: Кэндис Свейнпол

Количество просмотров: 21 710
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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