Беременная Кэндис Свейнпол решилась на обнаженную фотосессию

Сейчас модель находится в интересном положении, но это не помешало ей принять участие в провокационной фотосессии. Недавно в микроблоге Кэндис появилась сексуальная фотография, на которой она позирует в красном нижнем белье топлес.Стоит отметить, что уже 12 лет модель счастлива в отношениях с манекенщиком Херманном Николи, год назад у них родился сын Анака. И вот буквально недавно стало известно о второй беременности Кэндис.