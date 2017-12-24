Стоит отметить, что уже 12 лет модель счастлива в отношениях с манекенщиком Херманном Николи, год назад у них родился сын Анака. И вот буквально недавно стало известно о второй беременности Кэндис.
Беременная Кэндис Свейнпол решилась на обнаженную фотосессию
Сегодня, 12:43
Известная модель Кэндис Свейнпол является обладательницей роскошной фигуры и не устает демонстрировать ее на откровенных фотографиях.
Сейчас модель находится в интересном положении, но это не помешало ей принять участие в провокационной фотосессии. Недавно в микроблоге Кэндис появилась сексуальная фотография, на которой она позирует в красном нижнем белье топлес.
Стоит отметить, что уже 12 лет модель счастлива в отношениях с манекенщиком Херманном Николи, год назад у них родился сын Анака. И вот буквально недавно стало известно о второй беременности Кэндис.
Стоит отметить, что уже 12 лет модель счастлива в отношениях с манекенщиком Херманном Николи, год назад у них родился сын Анака. И вот буквально недавно стало известно о второй беременности Кэндис.
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Ключевые слова: Кэндис Свейнпол
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Количество просмотров: 21 710
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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