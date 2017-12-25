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Катя Гордон накинулась на Ксению Собчак с обвинениями в лицемерии

Сегодня, 09:16
В последнее время все свое внимание и время юрист, журналист и певица Катя Гордон уделила политике.

Катя Гордон накинулась на Ксению Собчак с обвинениями в лицемерии
Несколько месяцев назад стало известно о желании Кати баллотироваться на пост президента России в 2018 году. На днях в своем микроблоге Гордон крайне негативно высказалась о другом кандидате, Ксение Собчак.

Катя Гордон накинулась на Ксению Собчак с обвинениями в лицемерии


«Ознакомилась с программой Ксении Собчак. Еще недавно программы не было о чем она честно сказала Владимиру Соловьеву в эфире... А вот появилась. То, что делает Ксения Собчак похоже на откровенный политический плагиат... Она номинально декларирует и присваивает лозунги, к которым отношения не имеет. Она и за женщин, и за детей, и против поста президента... Мне не жалко, для меня результат важнее личных амбиций...

Катя Гордон накинулась на Ксению Собчак с обвинениями в лицемерии


Это ее выбор, но лицемерие во всем этом движении зашкаливает. Я начинаю понимать, почему Чичваркин, недавний друг, послал к черту этого человека. Я начинаю думать, что тот дурацкий скандал на радио двух малолетних дур был почти интуитивным. Я не терплю вранье и лицемерие. Тогда я была неопытной девочкой, которую переполняли эмоции», – заявила Катя.

Напомним, что Собчак и Гордон знакомы более десяти лет, но их отношения всегда были натянутыми.

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Ключевые слова: Катя Гордон, Ксения Собчак

Количество просмотров: 6 409
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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