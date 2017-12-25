Катя Гордон накинулась на Ксению Собчак с обвинениями в лицемерии

Несколько месяцев назад стало известно о желании Кати баллотироваться на пост президента России в 2018 году. На днях в своем микроблоге Гордон крайне негативно высказалась о другом кандидате, Ксение Собчак.«Ознакомилась с программой Ксении Собчак. Еще недавно программы не было о чем она честно сказала Владимиру Соловьеву в эфире... А вот появилась. То, что делает Ксения Собчак похоже на откровенный политический плагиат... Она номинально декларирует и присваивает лозунги, к которым отношения не имеет. Она и за женщин, и за детей, и против поста президента... Мне не жалко, для меня результат важнее личных амбиций...Это ее выбор, но лицемерие во всем этом движении зашкаливает. Я начинаю понимать, почему Чичваркин, недавний друг, послал к черту этого человека. Я начинаю думать, что тот дурацкий скандал на радио двух малолетних дур был почти интуитивным. Я не терплю вранье и лицемерие. Тогда я была неопытной девочкой, которую переполняли эмоции», – заявила Катя.Напомним, что Собчак и Гордон знакомы более десяти лет, но их отношения всегда были натянутыми.