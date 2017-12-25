Экс-супруга Михаила Полицеймако обвинила его в наглой лжи

Теперь же Михаил уверяет, что Ольга Лысак шантажировала его сыном, хотя он всячески помогал ей. На днях Ольга решила прокомментировать слова экс-супруга, возмутившись наглой ложью.«Михаил лжет! Все, что он говорил в программе «Секрет на миллион» – вранье. Он ударил меня из-за телефона. Никита тогда только родился, и телефон был единственной моей связью с миром. А он мне его заблокировал. «Ты у меня попляшешь, – говорил мне, – будешь на коленях передо мной ползать». И тогда я сказала, что возьму его. Никакой мамы там не было в помине. Я не пошла в полицию, не хотела, чтобы у сына был отец, который «официально» бьет жену», – признается Ольга.Женщина сообщила, что всегда была за общение сына с отцом, но сам Михаил не шел на контакт.