Лонгория уже заметно прибавила в весе, и, как отмечают пользователи сети, выглядит довольно уставшей - возможно, актрису мучает токсикоз и чтобы хоть как-то отвлечься, она решила отправиться на шоппинг.
Беременная Ева Лонгория устроила шоппинг в Майами
Вчера, 20:44
Актриса Ева Лонгория готовится к появлению первенца.
Не только поклонники, и сама 42-летняя звезда уже не рассчитывала, что когда-нибудь станет мамой. Но чудо всё же произошло - будущий наследник Евы и её супруга, 49-летнего Хосе Антонио Бастона, появится на свет весной.
Лонгория уже заметно прибавила в весе, и, как отмечают пользователи сети, выглядит довольно уставшей - возможно, актрису мучает токсикоз и чтобы хоть как-то отвлечься, она решила отправиться на шоппинг.
Лонгория уже заметно прибавила в весе, и, как отмечают пользователи сети, выглядит довольно уставшей - возможно, актрису мучает токсикоз и чтобы хоть как-то отвлечься, она решила отправиться на шоппинг.
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Ключевые слова: Ева Лонгория
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Количество просмотров: 2 717
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, etonline, the sun
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Автор фото: instagram, vk.com, etonline, the sun
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