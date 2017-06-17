Беременная Ева Лонгория устроила шоппинг в Майами

Не только поклонники, и сама 42-летняя звезда уже не рассчитывала, что когда-нибудь станет мамой. Но чудо всё же произошло - будущий наследник Евы и её супруга, 49-летнего Хосе Антонио Бастона, появится на свет весной.Лонгория уже заметно прибавила в весе, и, как отмечают пользователи сети, выглядит довольно уставшей - возможно, актрису мучает токсикоз и чтобы хоть как-то отвлечься, она решила отправиться на шоппинг.