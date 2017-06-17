Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Беременная Ева Лонгория устроила шоппинг в Майами

Вчера, 20:44
Актриса Ева Лонгория готовится к появлению первенца.

Беременная Ева Лонгория устроила шоппинг в Майами
Не только поклонники, и сама 42-летняя звезда уже не рассчитывала, что когда-нибудь станет мамой. Но чудо всё же произошло - будущий наследник Евы и её супруга, 49-летнего Хосе Антонио Бастона, появится на свет весной.

Беременная Ева Лонгория устроила шоппинг в Майами


Лонгория уже заметно прибавила в весе, и, как отмечают пользователи сети, выглядит довольно уставшей - возможно, актрису мучает токсикоз и чтобы хоть как-то отвлечься, она решила отправиться на шоппинг.

Беременная Ева Лонгория устроила шоппинг в Майами


Беременная Ева Лонгория устроила шоппинг в Майами

← Ким Кардашьян радует фанатов семейным... Пользователи сети обсуждают рождеств... →

Ключевые слова: Ева Лонгория

Количество просмотров: 2 717
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, etonline, the sun

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Ева Лонгория объяснила, почему захотела стать мамой
Появилось официальное подтверждение беременности Евы Лонгория
42-летняя Ева Лонгория ждет первенца
Ева Лонгория взялась за свой внешний вид
Самое популярное за неделю
Комментарии

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм выложили в сеть новые кадры с отдыха Звездная семья модели Рози Хантингтон-Уайтли и актера Джейсона Стэтхэма совершила путешествие по США.
Татьяна Навка собрала звездных друзей на дне рождения школы талантов "Я" 15 декабря в цирке фонтанов "Аквамарин" прошло мероприятие посвящённое дню рождения школы талантов "Я" при поддержке Татьяны Навки и Светланы Лустиной.
Семья Бритни Спирс готовится к пополнению Популярная исполнительница Бритни Спирс готовится к важному и радостному событию.
Кристина Агилера удивила подписчиков размахом рождественской вечеринки Певица Кристина Агилера по-своему отпраздновала Рождество в жарком Лос-Анджелесе.
Пользователи сети обсуждают рождественское фото Риз Уизерспун с дочерью Голливудская актриса Риз Уизерспун празднует Рождество в кругу семьи.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.