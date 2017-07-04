В её блоге появились очаровательные семейные снимки. На одном из них актриса позирует вместе с 18-летней дочерью Авой Элизабет. Подписчики звезды отмечают просто невероятно сходство мамы и дочки: "Ава - копия Риз, растёт такой же красоткой!". Помимо дочери, актриса воспитывает двоих сыновей.
Пользователи сети обсуждают рождественское фото Риз Уизерспун с дочерью
Вчера, 21:04
Голливудская актриса Риз Уизерспун празднует Рождество в кругу семьи.
Среди западных знаменитостей наметился тренд в праздновании самого волшебного дня в году - Рождества. Большинство звезд больше не устраивают пышных вечеринок, а предпочитают провести время дома, в кругу семьи и самых близких друзей. Такой же выбор сделала и 41-летняя Риз Уизерспун.
В её блоге появились очаровательные семейные снимки. На одном из них актриса позирует вместе с 18-летней дочерью Авой Элизабет. Подписчики звезды отмечают просто невероятно сходство мамы и дочки: "Ава - копия Риз, растёт такой же красоткой!". Помимо дочери, актриса воспитывает двоих сыновей.
В её блоге появились очаровательные семейные снимки. На одном из них актриса позирует вместе с 18-летней дочерью Авой Элизабет. Подписчики звезды отмечают просто невероятно сходство мамы и дочки: "Ава - копия Риз, растёт такой же красоткой!". Помимо дочери, актриса воспитывает двоих сыновей.
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Ключевые слова: Риз Уизерспун
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Количество просмотров: 3 900
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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