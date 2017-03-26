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Татьяна Навка собрала звездных друзей на дне рождения школы талантов "Я"

Сегодня, 01:40
15 декабря в цирке фонтанов "Аквамарин" прошло мероприятие посвящённое дню рождения школы талантов "Я" при поддержке Татьяны Навки и Светланы Лустиной.

Татьяна Навка собрала звездных друзей на дне рождения школы талантов "Я"
На сцену с представлением вышли дети школы совместно актерами цирка, а так же звёздные гости, пришедшие поздравить школу и ее учеников.

Открыла концерт своей речью Татьяна Навка, представленная вдохновительницей данного проекта.

Татьяна Навка собрала звездных друзей на дне рождения школы талантов "Я"


В своей речи, в первую очередь, она поблагодарила Светлану Лустину , главную основательницу и создательницу школы за то, что она взяв в руки этот проект, развивает его и не останавливаясь на достигнутом, действительно болеет за него душой.

Татьяна Навка собрала звездных друзей на дне рождения школы талантов "Я"


Концерт был невероятно красочным. На сцене в этот вечер происходило все, чем только можно удивить: фигурное катание, танцы , песни - и всем этим поразили зрителей ученики школы "Я" Татьяны Навки. В конце вечера сомнений не оставалось, лучше школы найти сегодня не суметь.

Татьяна Навка собрала звездных друзей на дне рождения школы талантов "Я"


Татьяна Навка собрала звездных друзей на дне рождения школы талантов "Я"


Татьяна Навка собрала звездных друзей на дне рождения школы талантов "Я"


Детей поддержали своим выступлением замечательные: Маргарита Позоян, группа Френды, Певец Ivan, Анастасия Барашкова и другие.

Татьяна Навка собрала звездных друзей на дне рождения школы талантов "Я"


Татьяна Навка собрала звездных друзей на дне рождения школы талантов "Я"


Татьяна Навка собрала звездных друзей на дне рождения школы талантов "Я"


Татьяна Навка собрала звездных друзей на дне рождения школы талантов "Я"


Татьяна Навка собрала звездных друзей на дне рождения школы талантов "Я"


Татьяна Навка собрала звездных друзей на дне рождения школы талантов "Я"


Татьяна Навка собрала звездных друзей на дне рождения школы талантов "Я"


Татьяна Навка собрала звездных друзей на дне рождения школы талантов "Я"


Благодарим партнеров мероприятия: Бренд "Изюмовъ", салон красоты Жантиль, Канал "Мир глазами ребенка", Детмарт, Компании Universa Blockchain, Сети народных магазинов Галамарт, Компании Молочное Дело, Компании Lattesso, Клинике Доктора Шипкова. Также благодарим фотографов Азима Султанова и Кирилла Карсакова за потрясающие фотографии.

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Ключевые слова: Татьяна Навка

Количество просмотров: 1 690
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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Татьяна Навка собрала звездных друзей на дне рождения школы талантов "Я" 15 декабря в цирке фонтанов "Аквамарин" прошло мероприятие посвящённое дню рождения школы талантов "Я" при поддержке Татьяны Навки и Светланы Лустиной.
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