Татьяна Навка собрала звездных друзей на дне рождения школы талантов "Я"

На сцену с представлением вышли дети школы совместно актерами цирка, а так же звёздные гости, пришедшие поздравить школу и ее учеников.Открыла концерт своей речью Татьяна Навка, представленная вдохновительницей данного проекта.В своей речи, в первую очередь, она поблагодарила Светлану Лустину , главную основательницу и создательницу школы за то, что она взяв в руки этот проект, развивает его и не останавливаясь на достигнутом, действительно болеет за него душой.Концерт был невероятно красочным. На сцене в этот вечер происходило все, чем только можно удивить: фигурное катание, танцы , песни - и всем этим поразили зрителей ученики школы "Я" Татьяны Навки. В конце вечера сомнений не оставалось, лучше школы найти сегодня не суметь.Детей поддержали своим выступлением замечательные: Маргарита Позоян, группа Френды, Певец Ivan, Анастасия Барашкова и другие.Благодарим партнеров мероприятия: Бренд "Изюмовъ", салон красоты Жантиль, Канал "Мир глазами ребенка", Детмарт, Компании Universa Blockchain, Сети народных магазинов Галамарт, Компании Молочное Дело, Компании Lattesso, Клинике Доктора Шипкова. Также благодарим фотографов Азима Султанова и Кирилла Карсакова за потрясающие фотографии.