Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм выложили в сеть новые кадры с отдыха

Летом текущего года Рози и Джейсон впервые стали родителями - на свет появился мальчик, получивший имя Джек. Родители тщательно скрывают малыша, его личика пока ещё никто не видел. Тем не менее, известно, что Джек также отправился в путешествие.Семья побывала в штатах Аризона и Юта, а подписчики смогли насладиться потрясающими снимками местных красот. Домой Хантингтон-Уайтли и Стэтхэм вернулись прямо под Рождество, и опубликовали ещё несколько кадров из отпуска.