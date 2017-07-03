Семья побывала в штатах Аризона и Юта, а подписчики смогли насладиться потрясающими снимками местных красот. Домой Хантингтон-Уайтли и Стэтхэм вернулись прямо под Рождество, и опубликовали ещё несколько кадров из отпуска.
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм выложили в сеть новые кадры с отдыха
Сегодня, 03:44
Звездная семья модели Рози Хантингтон-Уайтли и актера Джейсона Стэтхэма совершила путешествие по США.
Летом текущего года Рози и Джейсон впервые стали родителями - на свет появился мальчик, получивший имя Джек. Родители тщательно скрывают малыша, его личика пока ещё никто не видел. Тем не менее, известно, что Джек также отправился в путешествие.
Семья побывала в штатах Аризона и Юта, а подписчики смогли насладиться потрясающими снимками местных красот. Домой Хантингтон-Уайтли и Стэтхэм вернулись прямо под Рождество, и опубликовали ещё несколько кадров из отпуска.
Семья побывала в штатах Аризона и Юта, а подписчики смогли насладиться потрясающими снимками местных красот. Домой Хантингтон-Уайтли и Стэтхэм вернулись прямо под Рождество, и опубликовали ещё несколько кадров из отпуска.
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Ключевые слова: Рози Хантингтон-Уайтли, Джейсон Стэтхэм
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Количество просмотров: 247
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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