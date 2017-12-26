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Лариса Долина собирается уехать на Новый год за границу

Сегодня, 09:34
На днях известная певица Лариса Долина пообщалась с журналистами и поделилась с ними новогодними планами.

Лариса Долина собирается уехать на Новый год за границу
Исполнительница признается, что всегда мечтала о круизе со своими родными, и наконец-то мечта совсем уже скоро сбудется. Сначала Долина планирует отправиться в Майами, а оттуда уже в увлекательное путешествие по воде.

Лариса Долина собирается уехать на Новый год за границу


«Мы сядем на теплоход и отправимся в круиз по Карибским островам. Мы мечтали об этой поездке очень много лет, но все никак не могли осуществить свою мечту. Внучка была слишком маленькой, но сейчас она подросла и уже можно брать ее с собой в такие поездки. Как она ждет этого путешествия! - поделилась с журналистами артистка. – Не спит по ночам, а каждое утро мне звонит и спрашивает: «Бабушка, когда же наступит 31 декабря?»

Лариса поведала, что путешествие займет ровно неделю, и все уже с нетерпением ждут поездки.

Лариса Долина собирается уехать на Новый год за границу

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Ключевые слова: Лариса Долина

Количество просмотров: 2 249
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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