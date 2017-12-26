Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Ольга Бузова поддержала супруга Натальи Варвиной, со скандалом ушедшего из "Дома-2"

Сегодня, 09:40
Недавно в Сети появилась новость о том, что генеральный продюсер реалити-шоу "Дом-2" Алексей Михайловский уходит с проекта из-за очень низких рейтингов.

Ольга Бузова поддержала супруга Натальи Варвиной, со скандалом ушедшего из "Дома-2"
Говорили даже о том, что Михайловского просто уволили, но сам мужчина прояснил ситуацию, заявив о том, что хочет больше внимания уделять семье. Его решила поддержать и Ольга Бузова.

Ольга Бузова поддержала супруга Натальи Варвиной, со скандалом ушедшего из "Дома-2"


«Мои дорогие, долго ходили разные слухи об уходе нашего генерального продюсера Алексея Михайловского. Хочется развеять все домыслы. Леша был и останется для нас всех наставником и другом. Для меня он был 13 лет как второй папа. Но он решил идти дальше и сделать все для устройства своего счастья. У них с Наташей Варвиной есть большие личные планы. (…) Рада за вас. Берегите любовь, и знайте, что я всегда рядом», – сообщила Ольга.

Напомним, что пять лет назад состоялась свадьба Алексея Михайловского и бывшей участницы телепроекта Натальи Варвиной.

Ольга Бузова поддержала супруга Натальи Варвиной, со скандалом ушедшего из "Дома-2"

← Лариса Долина собирается уехать на Но... Алсу в детстве столкнулась с лишениям... →

Ключевые слова: Ольга Бузова, Наталья Варвина

Количество просмотров: 5 421
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Ольга Бузова рада была объявить о том, что примет участие в новогодних огоньках
Ольга Бузова намерена держать в тайне личную жизнь
Ольга Бузова помогает больной бабушке
Ольга Бузова получила шикарный подарок
Самое популярное за неделю
Комментарии

Анджелина Джоли не позволяет детям встретить Новый год с Брэдом Питтом Вот уже два года как знаменитые актеры и бывшие супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли встречают Новый год порознь.
Кэмерон Диас хочет стать мамой, что готова даже к усыновлению Не один раз в интервью знаменитая актриса Кэмерон Диас признавалась, что никогда не мечтала стать мамой, но после замужества с музыкантов Бенджи Мэдденом ее мнение изменилось.
Надя Ручка впервые решилась показать лицо своего сына на фотографии В конце лета в семье экс-участницы популярной группы "Блестящие" Нади Ручки случилось радостное событие, у нее родился первенец.
Алсу в детстве столкнулась с лишениями Известная певица Алсу в этом году стала мамой в третий раз, подарив своему супругу Яну Абрамову долгожданного сына.
Ольга Бузова поддержала супруга Натальи Варвиной, со скандалом ушедшего из "Дома-2" Недавно в Сети появилась новость о том, что генеральный продюсер реалити-шоу "Дом-2" Алексей Михайловский уходит с проекта из-за очень низких рейтингов.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.