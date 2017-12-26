Ольга Бузова поддержала супруга Натальи Варвиной, со скандалом ушедшего из "Дома-2"

Говорили даже о том, что Михайловского просто уволили, но сам мужчина прояснил ситуацию, заявив о том, что хочет больше внимания уделять семье. Его решила поддержать и Ольга Бузова.«Мои дорогие, долго ходили разные слухи об уходе нашего генерального продюсера Алексея Михайловского. Хочется развеять все домыслы. Леша был и останется для нас всех наставником и другом. Для меня он был 13 лет как второй папа. Но он решил идти дальше и сделать все для устройства своего счастья. У них с Наташей Варвиной есть большие личные планы. (…) Рада за вас. Берегите любовь, и знайте, что я всегда рядом», – сообщила Ольга.Напомним, что пять лет назад состоялась свадьба Алексея Михайловского и бывшей участницы телепроекта Натальи Варвиной.