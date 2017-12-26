Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Алсу в детстве столкнулась с лишениями

Сегодня, 09:46
Известная певица Алсу в этом году стала мамой в третий раз, подарив своему супругу Яну Абрамову долгожданного сына.

Алсу в детстве столкнулась с лишениями
В недавнем интервью исполнительница призналась в том, что сама росла в непростое время, поэтому старается и своих детей не баловать и приучать к тому, что нельзя получить всего, что хочешь.

Алсу в детстве столкнулась с лишениями


«Детство у меня было очень скромное, как у всех советских детей. До сих пор помню, как сильно я ждала пакетик конфет, который нам выдавали в детском саду. Тогда же был дефицит. Помню, папа мне подарил куклу Барби на Новый год – я была такой счастливой! Я росла обычным ребенком – не таким, как описывают в прессе. Особенно в начале моей карьеры, когда говорили о золотых унитазах, которые якобы у нас установлены. Я на эти глупости уже даже не обращаю внимания. Мы же все под одним солнцем ходим», - признается Алсу.

После рождения детей певица сильно изменилась, в первую очередь ее перестала интересовать светская жизнь, поэтому она редко появляется на различных мероприятиях.

Алсу в детстве столкнулась с лишениями

← Ольга Бузова поддержала супруга Натал... Надя Ручка впервые решилась показать ... →

Ключевые слова: Алсу

Количество просмотров: 2 938
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Ксения Собчак призналась, что сильно изменилась после рождения сына
Алсу поразила стройной фигурой
Алсу посоветовала, как пережить кризис в отношениях
Алсу готова отказаться от шоу-бизнеса ради семьи
Самое популярное за неделю
Комментарии

Анджелина Джоли не позволяет детям встретить Новый год с Брэдом Питтом Вот уже два года как знаменитые актеры и бывшие супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли встречают Новый год порознь.
Кэмерон Диас хочет стать мамой, что готова даже к усыновлению Не один раз в интервью знаменитая актриса Кэмерон Диас признавалась, что никогда не мечтала стать мамой, но после замужества с музыкантов Бенджи Мэдденом ее мнение изменилось.
Надя Ручка впервые решилась показать лицо своего сына на фотографии В конце лета в семье экс-участницы популярной группы "Блестящие" Нади Ручки случилось радостное событие, у нее родился первенец.
Алсу в детстве столкнулась с лишениями Известная певица Алсу в этом году стала мамой в третий раз, подарив своему супругу Яну Абрамову долгожданного сына.
Ольга Бузова поддержала супруга Натальи Варвиной, со скандалом ушедшего из "Дома-2" Недавно в Сети появилась новость о том, что генеральный продюсер реалити-шоу "Дом-2" Алексей Михайловский уходит с проекта из-за очень низких рейтингов.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.