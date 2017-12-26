Алсу в детстве столкнулась с лишениями

В недавнем интервью исполнительница призналась в том, что сама росла в непростое время, поэтому старается и своих детей не баловать и приучать к тому, что нельзя получить всего, что хочешь.«Детство у меня было очень скромное, как у всех советских детей. До сих пор помню, как сильно я ждала пакетик конфет, который нам выдавали в детском саду. Тогда же был дефицит. Помню, папа мне подарил куклу Барби на Новый год – я была такой счастливой! Я росла обычным ребенком – не таким, как описывают в прессе. Особенно в начале моей карьеры, когда говорили о золотых унитазах, которые якобы у нас установлены. Я на эти глупости уже даже не обращаю внимания. Мы же все под одним солнцем ходим», - признается Алсу.После рождения детей певица сильно изменилась, в первую очередь ее перестала интересовать светская жизнь, поэтому она редко появляется на различных мероприятиях.