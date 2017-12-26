Кэмерон Диас хочет стать мамой, что готова даже к усыновлению

Не один раз в интервью знаменитая актриса Кэмерон Диас признавалась, что никогда не мечтала стать мамой, но после замужества с музыкантов Бенджи Мэдденом ее мнение изменилось.
Инсайдер заявил, что решение о том, что Кэмерон хочет стать мамой, она приняла еще в прошлом году. Но самостоятельно зачать ребенка у супругов не получается, поэтому они готовы взять в семью приемного ребенка.
«Они хотят взять приемного американского новорожденного ребенка. Оба хотят мальчика и уверены, что с ним их семья будет полноценной. Кэмерон знает, что усыновление займет какое-то время, но она готова ждать. Сейчас она читает специальную литературу для будущих родителей и расспрашивает друзей о воспитании детей», — делится источник.
Стоит отметить, что свадьба актрисы и музыканта состоялась два года назад. Оба ни разу до этого не были женаты.
Ключевые слова: Кэмерон Диас
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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