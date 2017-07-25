Теперь Борисова старается наладить отношения и со своей матерью, которую она долгое время обвиняла во всех грехах и даже признавалась, что мать "посадила" её на наркотики. Дана заявила, что именно с мамой планирует провести предстоящие праздники.
Дана Борисова поведала, с кем будет встречать Новый год
Вчера, 21:30
Телеведущая Дана Борисова изо всех сил пытается вернуться к нормальной жизни после реабилитации.
После продолжительного лечения от наркозависимости в тайской клинике, Дана Борисова утверждает, что полностью избавилась от тяги к запрещенным веществам и готова вернуться к обычной жизни. На днях она сообщила поклонникам, что после долгой разлуки смогла встретиться с дочкой.
Теперь Борисова старается наладить отношения и со своей матерью, которую она долгое время обвиняла во всех грехах и даже признавалась, что мать "посадила" её на наркотики. Дана заявила, что именно с мамой планирует провести предстоящие праздники.
Теперь Борисова старается наладить отношения и со своей матерью, которую она долгое время обвиняла во всех грехах и даже признавалась, что мать "посадила" её на наркотики. Дана заявила, что именно с мамой планирует провести предстоящие праздники.
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Ключевые слова: Дана Борисова
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Количество просмотров: 24 362
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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