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Дана Борисова поведала, с кем будет встречать Новый год

Вчера, 21:30
Телеведущая Дана Борисова изо всех сил пытается вернуться к нормальной жизни после реабилитации.

Дана Борисова поведала, с кем будет встречать Новый год
После продолжительного лечения от наркозависимости в тайской клинике, Дана Борисова утверждает, что полностью избавилась от тяги к запрещенным веществам и готова вернуться к обычной жизни. На днях она сообщила поклонникам, что после долгой разлуки смогла встретиться с дочкой.

Дана Борисова поведала, с кем будет встречать Новый год


Дана Борисова поведала, с кем будет встречать Новый год


Теперь Борисова старается наладить отношения и со своей матерью, которую она долгое время обвиняла во всех грехах и даже признавалась, что мать "посадила" её на наркотики. Дана заявила, что именно с мамой планирует провести предстоящие праздники.

Дана Борисова поведала, с кем будет встречать Новый год

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Ключевые слова: Дана Борисова

Количество просмотров: 24 362
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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